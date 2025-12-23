सुनील गावस्कर की दिल्ली हाई कोर्ट में बड़ी जीत, हटानी होंगी आपत्तिजनक ऑनलाइन सामग्रियां
दिल्ली उच्च न्यायालय ने पूर्व क्रिकेटर और कमेंटेटर सुनील गावस्कर के व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा करते हुए कई वेबसाइटों और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को उनकी अनुमति के बिना व्यावसायिक लाभ के लिए नाम, तस्वीर या पहचान का अवैध रूप से इस्तेमाल करने पर रोक लगाई है।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने पूर्व क्रिकेटर और कमेंटेटर सुनील गावस्कर के व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा करते हुए कई वेबसाइटों और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को उनकी अनुमति के बिना व्यावसायिक लाभ के लिए नाम, तस्वीर या पहचान का अवैध रूप से इस्तेमाल करने पर रोक लगाई है। न्यायमूर्ति मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की पीठ ने कई आरोपियों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) और डीपफेक तकनीक के माध्यम से गावस्कर के व्यक्तित्व का उपयोग करने से भी रोका और इंटरनेट पर अपलोड की गई कुछ अश्लील सामग्री को हटाने का आदेश दिया।
कोर्ट ने कहा कि आपत्तिजनक सामग्री को यूआरएल वेबसाइटों द्वारा 72 घंटों के भीतर हटा दिया जाना चाहिए और ऐसा करने में विफल रहने पर संबंधित सोशल मीडिया ‘इंटरमिडिएरीज’ को सामग्री हटा देनी चाहिए। बता दें कि सोशल मीडिया ''इंटरमिडिएरीज'' (एसएमआई) फेसबुक, एक्स और इंस्टाग्राम जैसे मंच हैं, जो उपयोगकर्ता के ऑनलाइन संपर्क को सक्षम बनाते हैं।
अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 22 मई की तारीख तय की है। कोर्ट ने 12 दिसंबर को सोशल मीडिया ‘इंटरमिडिएरीज’ को गावस्कर की याचिका पर सात दिनों के भीतर कार्रवाई करने का निर्देश दिया था, जिसमें उन्होंने अपने व्यक्तित्व अधिकारों के संरक्षण की मांग की थी। मंगलवार को अदालत को सूचित किया गया कि कुछ सामग्री हटा दी गई है, जबकि अन्य अब भी इंटरनेट पर मौजूद हैं।
कई हस्तियां खटखटा चुकी हैं कोर्ट का दरवाजा
गौरतलब है कि व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा के लिए हाल ही में कई जानी-मानी हस्तियों ने भी दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। इनमें बॉलीवुड अभिनेत्री ऐश्वर्या राय बच्चन, उनके पति अभिषेक बच्चन, सास जया बच्चन, ऋतिक रोशन, अजय देवगन, आर. माधवन, करण जौहर, गायक कुमार सानू व अन्य शामिल हैं। अदालत ने इन सभी मामलों में अंतरिम राहत दी है।