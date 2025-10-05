रोहित-विराट की डूबती उम्मीदों को कैसे मिल सकता है किनारा? सुनील गावस्कर ने बताया पूरा प्लान

रोहित शर्मा और विराट कोहली की डूबती उम्मीदों को सहारा देने का प्लान सुनील गावस्कर के पास है। उन्होंने बताया है कि इन दो दिग्गज बल्लेबाजों को अगर वर्ल्ड कप 2027 खेलना है तो इनको क्या करना चाहिए।

विराट कोहली और रोहित शर्मा ने 9 मार्च को आखिरी इंटरनेशनल मैच खेला था और अब दोनों 19 अक्टूबर को फिर से भारतीय जर्सी में नजर आएंगे। हालांकि, रोहित शर्मा कप्तान नहीं होंगे, क्योंकि शुभमन गिल को वनडे टीम की कप्तानी सौंपी गई है। विराट और रोहित दोनों सिर्फ वनडे क्रिकेट में एक्टिव हैं, लेकिन दोनों दिग्गज खिलाड़ियों के 2027 के वर्ल्ड कप में खेलने की संभावना बहुत कम है। इस बीच पूर्व भारतीय दिग्गज क्रिकेटर सुनील गावस्कर ने रोहित-विराट को लेकर जो बयान दिया है, उससे भी लग रहा है कि ये दोनों खिलाड़ी 2027 वर्ल्ड कप में नहीं खेलेंगे।

क्रिकेटर से कमेंटेटर बने सुनील गावस्कर ने इंडिया टुडे से बात करते हुए कहा, "यह काफी हद तक इस बात पर निर्भर करता है कि भारत अगले कुछ वर्षों में कितने एकदिवसीय मैच खेलता है। देखिए, विश्व कप जैसे बड़े टूर्नामेंट की तैयारी करते हुए एक सत्र में सिर्फ सात या आठ एकदिवसीय मैच खेलकर कुछ नहीं होगा।" गावस्कर ने जोर देकर कहा कि कोहली और रोहित को विजय हजारे ट्रॉफी जैसे घरेलू क्रिकेट टूर्नामेंट खेलकर खुद को एक्टिव और फिट रखने की जरूरत है।