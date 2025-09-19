Sunil Gavaskar wants Jasprit Bumrah to be rested vs Pakistan so he can available for India vs Sri Lanka Asia Cup final बुमराह को पाकिस्तान के खिलाफ रेस्ट दो ताकि…गावस्कर ने एशिया कप फाइनल को लेकर कर दी भविष्यवाणी, Cricket Hindi News - Hindustan
बुमराह को पाकिस्तान के खिलाफ रेस्ट दो ताकि…गावस्कर ने एशिया कप फाइनल को लेकर कर दी भविष्यवाणी

सुनील गावस्कर ने कहा कि बुमराह को पाकिस्तान के खिलाफ 21 सितंबर को होने वाले मुकाबले में भी रेस्ट दिया जाए। पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप को देखकर लगता है कि टीम इंडिया बुमराह के बिना भी उन्हें मैच हरा सकती है।

Lokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीFri, 19 Sep 2025 01:04 PM
इंडिया वर्सेस ओमान एशिया कप 2025 का 12वां मैच आज अबू धाबी के शेख जायद स्टेडियम में खेला जाना है। इस मैच के लिए सुनील गावस्कर चाहते हैं कि जसप्रीत बुमराह को रेस्ट दिया जाए। इसके अलावा सुनील गावस्कर ने कहा कि बुमराह को पाकिस्तान के खिलाफ 21 सितंबर को होने वाले मुकाबले में भी रेस्ट दिया जाए। बुमराह ने पाकिस्तान के खिलाफ ग्रुप स्टेज में ताबड़तोड़ प्रदर्शन किया था। पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप को देखकर लगता है कि टीम इंडिया बुमराह के बिना भी उन्हें मैच हरा सकती है। गावस्कर ने इसके अलावा एशिया कप फाइनल को लेकर भी बड़ी भविष्यवाणी कर दी है।

इंडिया टुडे के अनुसार सुनील गावस्कर ने एशिया कप के ब्रॉडकास्टर्स से भारतीय प्लेइंग XI को लेकर बात करते हुए कहा, “मुझे लगता है कि भारत पहले बल्लेबाजी करने पर विचार करेगा और वही सलामी जोड़ी बनाए रखेगा। हो सकता है कि तीसरे नंबर पर कप्तान सूर्यकुमार यादव बल्लेबाजी क्रम में नीचे आ जाएं, जिससे तिलक वर्मा को कुछ देर क्रीज पर खेलने का मौका मिले और संजू सैमसन को भी थोड़ा मौका मिले।”

उन्होंने आगे कहा, "इससे बल्लेबाजों को न सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ मैच के लिए, बल्कि श्रीलंका और बांग्लादेश के खिलाफ होने वाले आगामी सुपर-4 मैचों के लिए भी अभ्यास का मौका मिलेगा। यह गेंदबाजों से ज्यादा बल्लेबाजों को तैयार करने के बारे में है।"

गावस्कर एशिया कप फाइनल की भविष्यवाणी करते हुआ कहा, "मेरा मानना ​​है कि जसप्रीत बुमराह को आराम दिया जाना चाहिए, शायद पाकिस्तान के खिलाफ मैच के लिए भी, ताकि वह रविवार, 28 तारीख को श्रीलंका के खिलाफ होने वाले बड़े मैच के लिए उपलब्ध रहें। भारत को इसी पर ध्यान देना चाहिए। बेशक, एक बेंच खिलाड़ी को भी शामिल करना होगा, लेकिन बुमराह को कल के मैच में आराम देने के लिए उन्हें बाहर रखा जाना चाहिए।"

