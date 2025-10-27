Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Sunil Gavaskar tells BCCI write Rohit Sharma and Virat Kohli s names straight in for World Cup 2027
BCCI वर्ल्ड कप 2027 की टीम में लिख दे रोहित शर्मा और विराट कोहली का नाम, गावस्कर ने दी दलील

BCCI वर्ल्ड कप 2027 की टीम में लिख दे रोहित शर्मा और विराट कोहली का नाम, गावस्कर ने दी दलील

संक्षेप: सुनील गावस्कर ने BCCI को साफ बोला है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली का नाम वर्ल्ड कप 2027 की टीम में सीधे लिख दो। रोहित ने ऑस्ट्रेलिया में एक शतक और अर्धशतक जड़ा। विराट ने आखिरी मैच में 74 रन बनाए।

Mon, 27 Oct 2025 07:59 AMVikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

पूर्व भारतीय क्रिकेटर और मौजूदा क्रिकेट कमेंटेटर सुनील गावस्कर ने सीधे और साफ शब्दों में कहा है कि वर्ल्ड कप 2027 की टीम में बीसीसीआई को रोहित शर्मा और विराट कोहली का नाम अभी से लिख देना चाहिए। गावस्कर ने कहा है कि अगर वे वर्ल्ड कप 2027 के लिए उपलब्ध हैं तो इनको सीधे टीम में एंट्री मिलनी चाहिए। ऑस्ट्रेलिया में रोहित शर्मा ने एक अर्धशतक के बाद शतक जड़ा और प्लेयर ऑफ द मैच के साथ-साथ प्लेयर ऑफ द सीरीज रहे, जबकि विराट कोहली ने लगातार दो मैचों में शून्य पर आउट होने के बाद नाबाद 74 रनों की पारी खेली।

सुनील गावस्कर ने सिडनी में तीसरे वनडे में भारत को मिली जीत के बाद इंडिया टुडे से बात करते हुए कहा कि दोनों ने दबाव भरे मैच में अपनी क्लास दिखाई और फैसले लेने की क्षमता दिखाई। गावस्कर ने कहा, "जिस क्षण उन्होंने इस दौरे के लिए खुद को उपलब्ध कराया, यह स्पष्ट हो गया कि वे 2027 विश्व कप के लिए वहां मौजूद रहना चाहते हैं। आगे चाहे जो भी हो, वे रन बनाएं या न बनाएं, उनके पास जो क्षमता और अनुभव है, अगर वे उपलब्ध हैं, तो उनका टीम में होना निश्चित करिए।"

उन्होंने इस बात पर जोर देते हुए कहा, "इस तरह की लय के साथ, आप उनका नाम सीधे दक्षिण अफ्रीका 2027 विश्व कप टीम में लिख सकते हैं।" रोहित शर्मा ने पर्थ में खेले गए मैच में 8 रन बनाए थे और विराट कोहली खाता नहीं खोल पाए थे। इसके बाद कहा गया कि रोहित और विराट का करियर खत्म हो गया है, लेकिन रोहित शर्मा ने एडिलेड में ही दिखा दिया कि वे क्या कर सकते हैं और फिर रोहित-विराट की अटूट साझेदारी सिडनी में देखने को मिली, जिससे भारत ने एकतरफा अंदाज में मुकाबला जीता। रोहित-विराट ने नए कप्तान शुभमन गिल को भी फील्ड पर इनपुट दिए।

Vikash Gaur

लेखक के बारे में

Vikash Gaur
विकाश गौड़, लाइव हिन्दुस्तान के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में कार्यरत हैं। हिंदी पत्रकारिता के क्षेत्र में इनको करीब 8 साल का अनुभव है। करियर की शुरुआत से ही ये डिजिटल मीडिया से जुड़े हुए हैं। 2016 में इन्होंने अपने पत्रकारिता के सफर का शुभारंभ किया। खबर नॉन स्टॉप से शुरुआत करते हुए, वे पत्रिका समूह की प्रमुख वेबसाइट कैच न्यूज से जुड़े, जहां इन्होंने खेल से जुड़ी खबरों की बारीकियों को सीखा। इसके बाद, इन्होंने डेली हंट में थोड़े समय के लिए वीडियो प्रोड्यूसर के रूप में काम किया और फिर दैनिक जागरण की वेबसाइट से जुड़कर पूरी तरह से खेल समाचारों की दुनिया में प्रवेश कर लिया। यहां इन्होंने लगभग ढाई साल तक कार्य किया और जनवरी 2021 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ हैं। अपने करीब साढ़े छह साल के अनुभव में विकाश ने सभी प्रमुख खेल आयोजनों को कवर किया है, जिनमें क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल, ओलंपिक गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल, एशियाई खेल और कई अन्य बड़े खेल आयोजन शामिल हैं। और पढ़ें
Sunil Gavaskar BCCI Rohit Sharma अन्य..
लेटेस्ट Ind vs Aus Live Score, क्रिकेट न्यूज, Cricket Live score, Asia Cup Schedule, Asia cup Points Table वाले खिलाड़ियों की जानकारी हिंदी में हिंदुस्तान पर |