BCCI वर्ल्ड कप 2027 की टीम में लिख दे रोहित शर्मा और विराट कोहली का नाम, गावस्कर ने दी दलील
संक्षेप: सुनील गावस्कर ने BCCI को साफ बोला है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली का नाम वर्ल्ड कप 2027 की टीम में सीधे लिख दो। रोहित ने ऑस्ट्रेलिया में एक शतक और अर्धशतक जड़ा। विराट ने आखिरी मैच में 74 रन बनाए।
पूर्व भारतीय क्रिकेटर और मौजूदा क्रिकेट कमेंटेटर सुनील गावस्कर ने सीधे और साफ शब्दों में कहा है कि वर्ल्ड कप 2027 की टीम में बीसीसीआई को रोहित शर्मा और विराट कोहली का नाम अभी से लिख देना चाहिए। गावस्कर ने कहा है कि अगर वे वर्ल्ड कप 2027 के लिए उपलब्ध हैं तो इनको सीधे टीम में एंट्री मिलनी चाहिए। ऑस्ट्रेलिया में रोहित शर्मा ने एक अर्धशतक के बाद शतक जड़ा और प्लेयर ऑफ द मैच के साथ-साथ प्लेयर ऑफ द सीरीज रहे, जबकि विराट कोहली ने लगातार दो मैचों में शून्य पर आउट होने के बाद नाबाद 74 रनों की पारी खेली।
सुनील गावस्कर ने सिडनी में तीसरे वनडे में भारत को मिली जीत के बाद इंडिया टुडे से बात करते हुए कहा कि दोनों ने दबाव भरे मैच में अपनी क्लास दिखाई और फैसले लेने की क्षमता दिखाई। गावस्कर ने कहा, "जिस क्षण उन्होंने इस दौरे के लिए खुद को उपलब्ध कराया, यह स्पष्ट हो गया कि वे 2027 विश्व कप के लिए वहां मौजूद रहना चाहते हैं। आगे चाहे जो भी हो, वे रन बनाएं या न बनाएं, उनके पास जो क्षमता और अनुभव है, अगर वे उपलब्ध हैं, तो उनका टीम में होना निश्चित करिए।"
उन्होंने इस बात पर जोर देते हुए कहा, "इस तरह की लय के साथ, आप उनका नाम सीधे दक्षिण अफ्रीका 2027 विश्व कप टीम में लिख सकते हैं।" रोहित शर्मा ने पर्थ में खेले गए मैच में 8 रन बनाए थे और विराट कोहली खाता नहीं खोल पाए थे। इसके बाद कहा गया कि रोहित और विराट का करियर खत्म हो गया है, लेकिन रोहित शर्मा ने एडिलेड में ही दिखा दिया कि वे क्या कर सकते हैं और फिर रोहित-विराट की अटूट साझेदारी सिडनी में देखने को मिली, जिससे भारत ने एकतरफा अंदाज में मुकाबला जीता। रोहित-विराट ने नए कप्तान शुभमन गिल को भी फील्ड पर इनपुट दिए।