प्रेस कॉन्फ्रेंस रद्द कर पाकिस्तान ने अपने पैर पर मारी कुल्हाड़ी? सुनील गावस्कर ने भी लताड़ा

सुनील गावस्कर ने पाकिस्तान द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस रद्द करने के फैसले पर हैरानी नहीं जताई है। उनका मानना है कि शायद पाकिस्तान के पास कुछ शेयर करने के लिए नहीं है।

भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप 2025 सुपर-4 मुकाबला रविवार को दुबई में खेला जाएगा। पाकिस्तान ने रविवार को भारत के खिलाफ होने वाले सुपर फोर मैच से पहले होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस रद्द कर दी है। भारत के पूर्व क्रिकेटर सुनील गावस्कर ने पाकिस्तान के प्रेस कॉन्फ्रेंस रद्द करने पर लताड़ लगाई है। यह दूसरी बार है जब पाकिस्तान ने मैच से पहले मीडिया से बात करने की अपनी पारंपरिक ज़िम्मेदारी रद्द कर दी है। उन्होंने यूएई के खिलाफ अपने जरूरी मैच से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से इनकार कर दिया था

सलमान अली आगा के नेतृत्व वाली पाकिस्तान की टीम भारत के खिलाफ मिली हार के बाद काफी दबाव में है और इस वजह से कप्तान मीडिया के सामने नहीं आना चाहते। हालांकि सुनील गावस्कर का मानना ​​है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस को नजरअंदाज करने के उनके फैसले से एशियाई क्रिकेट परिषद उन पर प्रतिबंध लगा सकती है।

सुनील गावस्कर ने इंडिया टुडे से कहा, ''मुझे नहीं पता इसके पीछे क्या सोच है, लेकिन जहां तक मुझे पता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस अनिवार्य होते हैं। अगर टीमें प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करतीं, तो मुझे नहीं पता कि क्या सजा होगी, अगर होगी भी या नहीं, लेकिन आज के जमाने में मीडिया का शामिल होना और उन्हें जानकारी देते रहना जरूरी है।

उन्होंने आगे कहा, ''सूत्रों या अटकलों पर निर्भर रहने के बजाय, टीमों के लिए अपनी बात सीधे तौर पर कहना हमेशा बेहतर होता है। शायद पाकिस्तान को लगता है कि उनके पास साझा करने के लिए कुछ नहीं है, जो सच कहूं तो, आश्चर्यजनक नहीं है।''