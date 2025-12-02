सुनील गावस्कर ने ICC पर लगाया 'डबल स्टैंडर्ड' अपनाने का आरोप, तर्क के साथ रखी अपनी बात
सुनील गावस्कर ने आईसीसी पर डबल स्टैंडर्ड अपनाने का आरोप लगाया है। पर्थ में दो दिन में टेस्ट खत्म हो गया, लेकिन आईसीसी ने उस पिच को बहुत अच्छा करार दिया, जबकि इंडिया में ऐसा होता तो पिच खराब कही जाती।
भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और महान बल्लेबाज सुनील गावस्कर ने इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी आईसीसी पर डबल स्टैंडर्ड अपनाने का आरोप लगाया है। सुनील गावस्कर ने इस बात पर नए सिरे से प्रकाश डाला है कि बैटिंग स्किल असल में क्या होती है और यह वह नहीं है जो सालों से ग्लोबल कहानी हमें बताती आ रही है। असल में उन्होंने आईसीसी को पिच रेटिंग को लेकर घेरा है।
सुनील गावस्कर ने स्पोर्टस्टार के लिए लिखे अपने नए कॉलम में तर्क दिया कि टर्निंग पिचों पर अच्छी स्पिन खेलने के लिए तेज गेंदबाजी को संभालने के मुकाबले ज्यादा टैलेंट की जरूरत होती है, जो बाउंस और स्पीड के पक्ष में लंबे समय से चले आ रहे झुकाव को चुनौती देता है। पर्थ एशेज टेस्ट और पिचों को लेकर दोहरे मापदंड पर बहस के संदर्भ में गावस्कर ने कहा है कि वह सिर्फ सबकॉन्टिनेंटल टर्नर का बचाव नहीं कर रहे, बल्कि स्किल की बात कर रहे हैं।
गावस्कर का कहना है कि उनके लिए बल्लेबाज की टेक्निक, फुटवर्क और गेम-रीडिंग की असली परीक्षा अभी भी उन पिचों पर होती है जहां गेंद जमीन को पकड़ती है, नीचे जाती है और टर्न लेती है। गावस्कर का मानना है कि टर्निंग ट्रैक पर ज्यादा स्किल की जरूरत होती है। उन्होंने कहा, "स्पिन का सामना करने के लिए, सिर्फ आगे या पीछे खेलना ही काफी नहीं है, बल्कि पिच पर नीचे जाकर टर्न को रोकना और बॉल पर अटैक करना भी जरूरी है। यहीं पर स्किल काम आती है।"
उन्होंने आगे कहा, "हां, मुझे अच्छी तरह पता है कि आजकल कुछ बैट्समैन पिच पर आगे बढ़कर क्विक्स की तरफ जाते हैं, लेकिन यह कोई रिफ़्लेक्स टेक्निकल मूव नहीं, बल्कि एक बेताबी से किया गया, पहले से सोचा हुआ तरीका है। यह काम कर सकता है, ठीक वैसे ही जैसे तब होता है जब बैट्समैन लिमिटेड-ओवर्स के शॉट खेलने के लिए स्टंप्स से दूर या उनके पार जाते हैं। स्किल से ज्यादा, यह किस्मत है जो इसे काम करवाती है, लेकिन कभी भी रेगुलर बेसिस पर नहीं।"
‘स्पिन को खेलने के लिए ज्यादा टैलेंट चाहिए’
इसके बाद सुनील गावस्कर बिना किसी कन्फ्यूजन के अपना नतीजा बताते हैं और लिखते हैं, “ऐसे में मेरे लिए, टर्निंग पिच पर खेलने के लिए पेस से ज्यादा टैलेंट और फुटवर्क की जरूरत होती है। इसीलिए, अगर आप ऐसी सरफेस पर रन नहीं बनाते हैं, तो आप एक महान बैटर नहीं हैं।” निश्चित तौर पर कॉलम पर्थ में एशेज टेस्ट और वहां की पिच पर रिएक्शन के बैकग्राउंड में लिखा गया है। गावस्कर ने कंडीशन के बारे में एक लंबे समय से चली आ रही कहानी की ओर इशारा किया है।