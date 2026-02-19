सुनील गावस्कर ने बताया अभिषेक शर्मा के फेल होने का मुख्य कारण, बोले- नंबर 1 बैटर बनने की उम्मीदें…
नंबर-1 टी20 बल्लेबाज अभिषेक शर्मा अभी तक टी20 वर्ल्ड कप में अपना खाता नहीं खोल पाए हैं। वह लगातार तीसरे मैच में भी 0 पर आउट हुए। अभिषेक शर्मा क्यों फेल हो रहे हैं इसका कारण सुनील गावस्कर ने बताया है।
पूर्व भारतीय कप्तान और मौजूदा एक्सपर्ट सुनील गावस्कर ने अभिषेक शर्मा के टी20 वर्ल्ड कप में फेल होने का मुख्य कारण बताया है। अभिषेक शर्मा ने टी20 वर्ल्ड कप में अभी तक तीन मैच खेले हैं और तीनों बार वह 0 पर आउट हुए हैं। ग्रुप स्टेज में जहां खिलाड़ी 150-200 रन का आंकड़ा पार कर चुके हैं, वहीं अभिषेक पहले रन को तरसे हैं। अब उनका खाता सीधा सुपर-8 में ही खुलेगा। गावस्कर का कहना है कि अभिषेक शर्मा पर उम्मीदों का बोझ भारी पड़ गया। अभिषेक शर्मा से हर कोई पहली गेंद पर सिक्स लगाने की उम्मीद करता है। यही वजह है कि वह शुरुआत में ही बड़ा शॉट खेलते हुए आउट हो रहे हैं।
गावस्कर ने स्टार स्पोर्ट्स पर कहा, “शायद उम्मीदें उस पर थोड़ी ज़्यादा भारी पड़ रही हैं। वह एक प्यारा लड़का है। अगर उसे पहले गेम में अच्छी शुरुआत मिली होती, तो शायद चीज़ें अलग होतीं। लेकिन अब, आप महसूस कर सकते हैं कि बड़ा खिलाड़ी, छक्के मारने वाला, टीम का नंबर 1 बैटर बनने की उम्मीदें उस पर भारी पड़ रही हैं।”
गावस्करर ने अभिषेक शर्मा को पिच पर ज्यादा समय बिताने को कहा है और साथ ही यह भी हिदायत दी कि वह शुरुआत में बड़ा शॉट मारने की ना सोचें, अगर दो दिन डॉट बॉल भी हो जाती है तो वह बाद में इसे कवर कर सकते हैं।
गावस्कर ने आगे कहा, “मुझे लगता है कि उसके पास जितने तरह के शॉट्स हैं, उसे देखते हुए उसे बीच में खुद को थोड़ा और समय देना होगा। अपनी पारी की शुरुआत बाउंड्री या छक्के से करने की नहीं सोचनी चाहिए। अगर वह ऐसा कर लेता है, तो ठीक है – लेकिन बड़े शॉट के लिए लाइन के पार खेलने की नहीं। अगर चार डॉट बॉल भी हों, तो कोई बात नहीं क्योंकि अगली चार से आठ गेंदों में वह इसकी भरपाई कर सकता है।”
