होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

सुनील गावस्कर ने बताया अभिषेक शर्मा के फेल होने का मुख्य कारण, बोले- नंबर 1 बैटर बनने की उम्मीदें…

Feb 19, 2026 12:00 pm ISTLokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

नंबर-1 टी20 बल्लेबाज अभिषेक शर्मा अभी तक टी20 वर्ल्ड कप में अपना खाता नहीं खोल पाए हैं। वह लगातार तीसरे मैच में भी 0 पर आउट हुए। अभिषेक शर्मा क्यों फेल हो रहे हैं इसका कारण सुनील गावस्कर ने बताया है।

सुनील गावस्कर ने बताया अभिषेक शर्मा के फेल होने का मुख्य कारण, बोले- नंबर 1 बैटर बनने की उम्मीदें…

पूर्व भारतीय कप्तान और मौजूदा एक्सपर्ट सुनील गावस्कर ने अभिषेक शर्मा के टी20 वर्ल्ड कप में फेल होने का मुख्य कारण बताया है। अभिषेक शर्मा ने टी20 वर्ल्ड कप में अभी तक तीन मैच खेले हैं और तीनों बार वह 0 पर आउट हुए हैं। ग्रुप स्टेज में जहां खिलाड़ी 150-200 रन का आंकड़ा पार कर चुके हैं, वहीं अभिषेक पहले रन को तरसे हैं। अब उनका खाता सीधा सुपर-8 में ही खुलेगा। गावस्कर का कहना है कि अभिषेक शर्मा पर उम्मीदों का बोझ भारी पड़ गया। अभिषेक शर्मा से हर कोई पहली गेंद पर सिक्स लगाने की उम्मीद करता है। यही वजह है कि वह शुरुआत में ही बड़ा शॉट खेलते हुए आउट हो रहे हैं।

ये भी पढ़ें:कौन है T20 WC में भारत का 'खामोश योद्धा'; बल्ले-गेंद दोनों से मचाता है तबाही

गावस्कर ने स्टार स्पोर्ट्स पर कहा, “शायद उम्मीदें उस पर थोड़ी ज़्यादा भारी पड़ रही हैं। वह एक प्यारा लड़का है। अगर उसे पहले गेम में अच्छी शुरुआत मिली होती, तो शायद चीज़ें अलग होतीं। लेकिन अब, आप महसूस कर सकते हैं कि बड़ा खिलाड़ी, छक्के मारने वाला, टीम का नंबर 1 बैटर बनने की उम्मीदें उस पर भारी पड़ रही हैं।”

गावस्करर ने अभिषेक शर्मा को पिच पर ज्यादा समय बिताने को कहा है और साथ ही यह भी हिदायत दी कि वह शुरुआत में बड़ा शॉट मारने की ना सोचें, अगर दो दिन डॉट बॉल भी हो जाती है तो वह बाद में इसे कवर कर सकते हैं।

ये भी पढ़ें:T20 WC में सबसे ज्यादा रन; ये पाकिस्तानी बना नंबर-1; ईशान किशन टॉप-5 में

गावस्कर ने आगे कहा, “मुझे लगता है कि उसके पास जितने तरह के शॉट्स हैं, उसे देखते हुए उसे बीच में खुद को थोड़ा और समय देना होगा। अपनी पारी की शुरुआत बाउंड्री या छक्के से करने की नहीं सोचनी चाहिए। अगर वह ऐसा कर लेता है, तो ठीक है – लेकिन बड़े शॉट के लिए लाइन के पार खेलने की नहीं। अगर चार डॉट बॉल भी हों, तो कोई बात नहीं क्योंकि अगली चार से आठ गेंदों में वह इसकी भरपाई कर सकता है।”

Lokesh Khera

लेखक के बारे में

Lokesh Khera

लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।

और पढ़ें
Abhishek Sharma T20 World Cup Icc T20 World Cup अन्य..
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, लाइव स्कोर, क्रिकेट शेड्यूल, T20 वर्ल्ड कप 2026, T20 वर्ल्ड कप 2026 शेड्यूल और T20 वर्ल्ड कप 2026 प्वाइंट टेबल की पूरी जानकारी और खिलाड़ियों के आंकड़े हिंदी में पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें।