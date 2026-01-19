सुनील गावस्कर ने किस पर मढ़ा टीम इंडिया की हार का दोष? बोले- नाम नहीं लूंगा लेकिन…

संक्षेप: इंदौर वनडे में न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत को मिली 41 रनों की हार का क्रिकेट पंडित बारीकी से विश्लेषण कर रहे हैं। कोई टॉप ऑर्डर के बल्लेबाजों को, कोई कप्तान को तो कोई गेंदबाजों को दोषी बता रहा है।

इंदौर वनडे में न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत को मिली 41 रनों की हार का क्रिकेट पंडित बारीकी से विश्लेषण कर रहे हैं। कोई टॉप ऑर्डर के बल्लेबाजों को, कोई कप्तान को तो कोई गेंदबाजों को दोषी बता रहा है। मगर टीम इंडिया के पूर्व कप्तान और मौजूदा एक्सपर्ट सुनील गावस्कर ने तीसरे वनडे की हार का दोष फील्डरों पर मढ़ा है। हालांकि इस दौरान उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया है, हालांकि उनका कहना है कि कुछ फील्डर्स आसानी से सिंगल्स दे रहे थे। वह थोड़े और एक्टिव हो सकते थे। बता दें, न्यूजीलैंड ने भारत के सामने 338 रनों का विशाल टारगेट रखा था, इस स्कोर का पीछा करते हुए टीम इंडिया 296 रनों पर ढेर हो गई।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

सुनील गावस्कर ने साइमन डूल के साथ बातचीत के दौरान कहा, "मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन कुछ लोगों ने सिंगल बहुत आसानी से लेने दिए। हां, रोहित शर्मा तेज थे, और विराट कोहली, हम सब जानते हैं कि वह मैदानू पर कितने अच्छे एथलीट हैं, लेकिन मुझे लगा कि फील्डिंग और ज्यादा एक्टिव हो सकती थी।"

बात मैच की करें तो, अर्शदीप सिंह और हर्षित राणा ने डेवोन कॉनवे और हेनरी निकोल्स को आउट करके न्यूजीलैंड को शुरुआत में ही मुश्किल में डाल दिया था, जिससे न्यूजीलैंड का स्कोर 5/2 हो गया था। न्यूजीलैंड ने 53 रन और जोड़े, जिसके बाद हर्षित ने विल यंग को आउट करके भारत को तीसरी सफलता दिलाई। इसके बाद डेरिल मिशेल और ग्लेन फिलिप्स ने मिलकर शतक बनाए और न्यूजीलैंड का स्कोर 338/7 तक पहुंचाया, जो भारत के लिए बहुत ज्यादा साबित हुआ।