Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Sunil Gavaskar revealed who is to blame for Team India defeat Against New Zealand Indore ODI I will not take names but
सुनील गावस्कर ने किस पर मढ़ा टीम इंडिया की हार का दोष? बोले- नाम नहीं लूंगा लेकिन…

सुनील गावस्कर ने किस पर मढ़ा टीम इंडिया की हार का दोष? बोले- नाम नहीं लूंगा लेकिन…

संक्षेप:

इंदौर वनडे में न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत को मिली 41 रनों की हार का क्रिकेट पंडित बारीकी से विश्लेषण कर रहे हैं। कोई टॉप ऑर्डर के बल्लेबाजों को, कोई कप्तान को तो कोई गेंदबाजों को दोषी बता रहा है।

Jan 19, 2026 01:50 pm ISTLokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

इंदौर वनडे में न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत को मिली 41 रनों की हार का क्रिकेट पंडित बारीकी से विश्लेषण कर रहे हैं। कोई टॉप ऑर्डर के बल्लेबाजों को, कोई कप्तान को तो कोई गेंदबाजों को दोषी बता रहा है। मगर टीम इंडिया के पूर्व कप्तान और मौजूदा एक्सपर्ट सुनील गावस्कर ने तीसरे वनडे की हार का दोष फील्डरों पर मढ़ा है। हालांकि इस दौरान उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया है, हालांकि उनका कहना है कि कुछ फील्डर्स आसानी से सिंगल्स दे रहे थे। वह थोड़े और एक्टिव हो सकते थे। बता दें, न्यूजीलैंड ने भारत के सामने 338 रनों का विशाल टारगेट रखा था, इस स्कोर का पीछा करते हुए टीम इंडिया 296 रनों पर ढेर हो गई।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें
ये भी पढ़ें:कोहली के नाम दर्ज हुआ शतकों का ये शर्मनाक वर्ल्ड रिकॉर्ड, क्रिस गेल छूटे पीछे

सुनील गावस्कर ने साइमन डूल के साथ बातचीत के दौरान कहा, "मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन कुछ लोगों ने सिंगल बहुत आसानी से लेने दिए। हां, रोहित शर्मा तेज थे, और विराट कोहली, हम सब जानते हैं कि वह मैदानू पर कितने अच्छे एथलीट हैं, लेकिन मुझे लगा कि फील्डिंग और ज्यादा एक्टिव हो सकती थी।"

बात मैच की करें तो, अर्शदीप सिंह और हर्षित राणा ने डेवोन कॉनवे और हेनरी निकोल्स को आउट करके न्यूजीलैंड को शुरुआत में ही मुश्किल में डाल दिया था, जिससे न्यूजीलैंड का स्कोर 5/2 हो गया था। न्यूजीलैंड ने 53 रन और जोड़े, जिसके बाद हर्षित ने विल यंग को आउट करके भारत को तीसरी सफलता दिलाई। इसके बाद डेरिल मिशेल और ग्लेन फिलिप्स ने मिलकर शतक बनाए और न्यूजीलैंड का स्कोर 338/7 तक पहुंचाया, जो भारत के लिए बहुत ज्यादा साबित हुआ।

ये भी पढ़ें:भारत का अगला मैच कब? नोट कर लीजिए डेट, टाइमिंग समेत ये जरूरी जानकारियां

इस टारगेट का पीछा करते हुए भारत का टॉप ऑर्डर बिखर गया। एक समय पर टीम इंडिया का स्कोर 71/4 था। तब नीतिश रेड्डी और हर्षित राणा ने आकर अर्धशतक जड़ा, वहीं विराट कोहली ने 124 रनों की शतकीय पारी खेली। हालांकि यह तीनों मिलकर भी टीम इंडिया को जीत नहीं दिला पाए।

Lokesh Khera

लेखक के बारे में

Lokesh Khera
लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें 9 साल का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि के अनुरूप 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू करने वाले लोकेश क्रिकेट टुडे से लेकर इंडिया टीवी जैसे संस्थान में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। इस दौरान उन्होंने ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स, क्रिकेट वनडे वर्ल्ड कप, टी20 वर्ल्ड कप, आईपीएल जैसे तमाम बड़े इवेंट्स कवर किए। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह 2022 से हैं। और पढ़ें
Sunil Gavaskar India vs New Zealand Virat Kohli अन्य..
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, Cricket Live score, Asia Cup Schedule, Asia cup Points Table वाले खिलाड़ियों की जानकारी हिंदी में हिंदुस्तान पर |