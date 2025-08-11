पटौदी ट्रॉफी विवाद को गावस्कर ने फिर दी हवा, एंडरसन-तेंदुलकर को लेकर उठाया जरूरी सवाल

पूर्व भारतीय कप्तान और दिग्गज बल्लेबाज सुनील गावस्कर ने इंग्लैंड में टेस्ट सीरीज समाप्त होने के बाद पटौदी ट्रॉफी का मुद्दा उठाया है। भारत और इंग्लैंड के बीच पांच टेस्ट मैचों की सीरीज 2-2 से ड्रॉ रही थी।

हाल ही में इंडिया वर्सेस इंग्लैंड पांच टेस्ट मैचों की सीरीज 2-2 से ड्रॉ रही। सीरीज समाप्त होने के बाद पूर्व भारतीय कप्तान और दिग्गज बल्लेबाज सुनील गावस्कर ने पटौदी ट्रॉफी विवाद को एक बार फिर हवा दी है। इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड (ईसीबी) ने भारत के खिलाफ टेस्ट सीरीज शुरू होने से पहले पटौदी ट्रॉफी का नाम बदलकर एंडरसन-तेंदुलकर ट्रॉफी कर दिया था। बता दें कि पटौदी ट्रॉफी, भारत के पूर्व कप्तान इफ्तिखार अली खान पटौदी और उनके बेटे मंसूर अली खान पटौदी के नाम पर थी। ईसीबी के फैसले की अनेक क्रिकेट फैंस और दिग्गजों ने आलोचना की थी।

विवाद बढ़ा तो ईसीबी ने जीते हुए कप्तान को पटौदी मेडल से सम्मानित करने की घोषणा की थी। गावस्कर ने कहा कि पटौदी परिवार का कोई भी सदस्य सीरीज के बाद पुरस्कार वितरण समारोह में मौजूद नहीं था। उन्होंने यहां तक कहा कि सीरीज ड्रॉ होने की सूरत में विजेता कप्तान को मेडल का आइडिया 'मूर्खतापूर्ण' लगता है। गावस्कर ने स्पोर्टस्टार के लिए अपने कॉलम में लिखा, “पटौदी मेडल जीतने वाली टीम के कप्तान को दिया जाना था। मेडल के लिए भी पटौदी परिवार का कोई सदस्य मौजूद नहीं था। ड्रॉ हुई सीरीज से पता चलता है कि पटौदी परिवार के नाम पर रखी गई ट्रॉफी को रिटायर करके उसकी जगह मेडल से भरपाई करने की कोशिश करना कितना मूर्खतापूर्ण था।”

पूर्व कप्तान ने कहा, "हर बार सीरीज ड्रॉ होने पर मेडल तो नहीं दिया जा सकता, है ना? इसलिए, क्या यह बेहतर नहीं होगा कि विजेता टीम के कप्तान के बजाए प्लेयर ऑफ द सीरीज को मेडल दिया जाए। और अगर कप्तान के लिए सीरीज साधारण रही और उसका रिजल्ट पर ज्यादा प्रभाव न पड़ा हो, तो क्या होगा?" गावस्कर ने इसके अलावा जेम्स एंडरसन और सचिन तेंदुलकर को लेकर जरूरी सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि तेंदुलकर और एंडरसन को पुरस्कार समारोह के लिए क्यों नहीं बुलाया गया जबकि दोनों उस समय इंग्लैंड में मौजूद थे।