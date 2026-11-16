हम उनकी वजह से मैच जीते...सुनील गावस्कर ने बताया टीम इंडिया को जिताने वालों का नाम
टीम इंडिया को पांचवें वनडे मैच में 22 रनों से जीत मिली, लेकिन यह जीत आसान नहीं थी, क्योंकि बोर्ड पर सिर्फ 209 रन थे। भारत को 200 के पार पहुंचाने में जिन दो खिलाड़ियों ने योगदान दिया, वे गेंदबाज थे।
टीम इंडिया को न्यूजीलैंड के खिलाफ पांचवें वनडे इंटरनेशनल मैच में 22 रनों से जीत मिली और भारत ने सीरीज 3-1 से अपने नाम कर ली। भारत का एक भी बल्लेबाज पूरी सीरीज में शतक तो छोड़िए 4 पारियों में 100 तक भी नहीं पहुंचा। इतना ही नहीं, आखिरी मैच में तो भारतीय टीम जैसे-तैसे 200 के पार पहुंची थी। 209 रन बनाने के बाद ऐसा लग रहा था कि भारतीय टीम इस मैच को जीत नहीं पाएगी, लेकिन दो ऐसे खिलाड़ी थे, जिन्होंने पहले बैट से और फिर बॉल से योगदान दिया और टीम को जीत दिलाई। उन्हीं का जिक्र पूर्व महान भारतीय क्रिकेटर सुनील गावस्कर ने किया है।
सुनील गावस्कर ने आखिरी विकेट के लिए अर्शदीप सिंह और मोहम्मद सिराज के बीच हुई 26 रनों की साझेदारी को जीत में अहम बताया, जिससे भारतीय टीम को थोड़ी राहत मिली थी। अर्शदीप और सिराज की वजह से ही भारत 209 रनों तक पहुंचा था और 2010 रनों के जवाब में न्यूजीलैंड की टीम 187 रनों पर ऑलआउट हो गई। 22 रन से मैच जीता, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि अर्शदीप और सिराज की 14-14 रनों की पारियां भले ही छोटी थीं, लेकिन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण थीं।
सोनी स्पोर्ट्स पर सुनील गावस्कर ने दोनों के बीच हुई साझेदारी को लेकर कहा, "हम सिर्फ इसी वजह से जीते। जब पूरी टीम देखती है कि वे फास्ट बॉलर हैं और बॉल बाउंस हो रही है, तो उन्हें पता होता है कि नंबर 10 और नंबर 11 के बैट्समैन लाइन के पीछे नहीं जाएंगे और इधर-उधर भागने की कोशिश नहीं करेंगे। इसलिए यह थोड़ा मजेदार है।"
पूर्व भारतीय कप्तान ने इसके लिए भी दोनों की तारीफ की कि दोनों के बीच कोई रन दौड़ते समय मिक्स्ड-अप नहीं हुआ। भारत 200 के पार गया तो एक मनोवैज्ञानिक बढ़त भी भारत को मिली, क्योंकि 200 के भीतर का लक्ष्य और 200 के पार का लक्ष्य थोड़ा सा अलग नजरिए से देखा जाता है। गावस्कर ने कहा, "यहां तक कि वह (मिचेल सैंटनर) भी इसका आनंद ले रहे थे। यहां दौड़ने का कोई मौका नहीं था, वरना, जब ऐसा होता है, तो नंबर 10 और 11 के बीच हमेशा हां और ना होता है, क्योंकि आप शायद ही कभी एक साथ बल्लेबाजी करते हैं।"
उन्होंने आगे बताया, "इससे ड्रेसिंग रूम का माहौल अच्छा हो जाता है। हर कोई हंसता है और खुश होता है और जब वे छक्के मारते हैं, तो यह और भी अच्छा होता है। इससे टीम का मूड अच्छा हो जाता है। अगर वे 190 पर आउट हो जाते तो उन्हें लगता कि रन काफी नहीं थे। हालांकि, 200 से ऊपर जाने से यह साइकोलॉजिकल भी हो गया।" भारत के 9 विकेट 183 रनों पर गिर गए थे। इसके बाद 209 तक भारत पहुंचा था।
इस मैच में सिराज ने एक चौका और एक छक्का जड़ा, जबकि अर्शदीप ने दो छक्के लगाए। इसको लेकर गावस्कर ने कहा, "उन्होंने बहुत अच्छे शॉट खेले। उनके पास टेक्निक नहीं है, लेकिन वे अपनी बैटिंग का मज़ा लेते हैं, खासकर 50 ओवर के फॉर्मेट में। आपको बस बल्ला घुमाना होता है और चाहे जितने भी रन बनें, यह अच्छा है, और यही हुआ।" इतना ही नहीं, गेंदबाजी करते हुए अर्शदीप ने 3 और सिराज ने 2 विकेट निकाले। इससे भारत की जीत सुनिश्चित हुई थी।
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