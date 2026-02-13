होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
पाकिस्तान के खिलाफ मैच से पहले किसने किया भारतीय टीम को नर्वस? सुनील गावस्कर ने बताया नाम

Feb 13, 2026 10:28 am ISTVikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
एक चिंता अभी भी भारतीय खेमे में पूर्व क्रिकेटर सुनील गावस्कर को नजर आई है। सुनील गावस्कर ने कहा है कि ईशान और हार्दिक ने अच्छी बल्लेबाजी की। टीम का प्रदर्शन अच्छा था, लेकिन संजू सैमसन को लेकर मैनेजमेंट नर्वस होगा।

यूएसए के बाद नामीबिया को भारतीय टीम ने हरा दिया है। अब 15 फरवरी को पाकिस्तान की बारी है। टी20 विश्व कप 2026 का ये सबसे बड़ा मुकाबला होगा। इससे पहले सूर्यकुमार यादव के बल्ले से रन आ चुके हैं। ईशान किशन तूफानी बल्लेबाजी दर्शा चुके हैं। हार्दिक पांड्या ने भी कमाल की बल्लेबाजी दिल्ली में की, लेकिन एक चिंता अभी भी भारतीय खेमे में पूर्व क्रिकेटर सुनील गावस्कर को नजर आई है।

सुनील गावस्कर की चिंता संजू सैमसन को लेकर है, जो अभिषेक शर्मा की जगह दिल्ली में खेले, क्योंकि वे बीमार थे। संजू ने 8 गेंदों में 22 रन बनाए, जिसमें 3 छक्के और एक चौका शामिल था, लेकिन सुनील गावस्कर ने पाकिस्तान के खिलाफ खेले जाने वाले मैच से पहले कहा है कि सैमसन की फॉर्म चिंता का कारण है, क्योंकि वे एक ही जगह पर कई बार आउट हो चुके हैं।

स्टार स्पोर्ट्स पर सुनील गावस्कर ने एनालिसिस करते हुए कहा, "जिस तरह से संजू सैमसन आउट हुए... वे पहले भी उस एरिया में आउट हो चुके हैं। साफ है कि यह कुछ ऐसा है जिससे मैनेजमेंट थोड़ा नर्वस होगा, क्योंकि अगर अभिषेक रविवार के गेम के लिए फिट नहीं होते हैं, तो सैमसन खेलेंगे। उम्मीद है कि उन्होंने उस गेम के सारे रन बचा लिए होंगे - वे सारे रन जो उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ नहीं बनाए थे और आज भी, उनसे उस खास मैच में रन बनाने की उम्मीद की जाएगी।"

उन्होंने आगे कहा, "इसके अलावा, टीम का यह बहुत अच्छा प्रदर्शन था। जिस तरह से ईशान किशन ने बल्लेबाजी की और हार्दिक का प्रदर्शन भी शानदार था।" सूर्यकुमार यादव की कप्तानी वाली टीम ने 93 रनों से नामीबिया को हराकर उनका सुपर 8 में जाने का सपना लगभग चकनाचूर कर दिया। इस मैच में वरुण चक्रवर्ती ने कमाल की गेंदबाजी की और 2 ओवर में 3 विकेट निकाले।

सूर्यकुमार यादव ने पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन सेरेमनी में कहा, "यह बैटिंग के लिए आसान विकेट नहीं था, लेकिन जिस तरह से ईशान और संजू ने शुरुआत की, उससे ऐसा नहीं लगा कि यह मुश्किल विकेट है और फिर शिवम और हार्दिक के बीच पार्टनरशिप - जिस तरह से उन्होंने दो या तीन जल्दी विकेट खोने के बाद बैटिंग की - मुझे लगता है कि यह बहुत तारीफ के काबिल था।" भारत के लिए इस मैच में समस्या ये भी रही कि फिनिशिंग टच टीम इंडिया को नहीं मिल सका। आखिर के 4 ओवर में सिर्फ 25 रन भारत ने बनाए और कई विकेट गंवाए।

