Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Sunil Gavaskar mocked Pakistan, saying Just like their players make a U turn from retirement IND vs PAK Match Boycott
सुनील गावस्कर ने उड़ाया पाकिस्तान का मजाक, बोले- जैसे उनके खिलाड़ी रिटायरमेंट से U टर्न मारेत हैं वैसे...

सुनील गावस्कर ने उड़ाया पाकिस्तान का मजाक, बोले- जैसे उनके खिलाड़ी रिटायरमेंट से U टर्न मारेत हैं वैसे...

संक्षेप:

गावस्कर ने कहा कि इसमें नया क्या है? हम सब जानते हैं कि पाकिस्तानी क्रिकेटर रिटायर होते हैं और फिर, चार दिन बाद, यह कहकर अपना रिटायरमेंट वापस ले लेते हैं कि 'हमारे फैंस ने हमसे और खेलने के लिए कहा है'। ऐसा फिर से हो सकता है।

Feb 02, 2026 02:37 pm ISTLokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ टी20 वर्ल्ड कप में मैच खेलने से इनकार कर दिया है। उनके इस फैसले पर हर जगह चर्चाएं चल रही है। वहीं आईसीसी ने भी उन्हें इस फैसले पर विचार करने को कहा है। पाकिस्तान सरकार की ओर से भारत के खिलाफ ना खेलने का फैसला आया है। पाकिस्तान गीदड़ भभकियों के लिए जाना जाता है। ऐसे में यह भी कहा जा रहा है कि वह सिर्फ सुर्खियां बटौरने के लिए ये नौटंकी कर रहा है, आगामी कुछ दिनों में वह अपने फैसले से पलट भी सकता है। इस कड़ी में टीम इंडिया के पूर्व क्रिकेटर और मौजूदा एक्सपर्ट सुनील गावस्कर ने भी पाकिस्तान का जमकर मजाक उड़ाया है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें
ये भी पढ़ें:पुलवामा अटैक के बाद भारत भी कर सकता था पाक का बॉयकॉट, मगर क्यों नहीं किया ऐसा?

गावस्कर ने पाकिस्तान पर तंज कसते हुए कहा कि उनके क्रिकेटरों ने बड़े फैसलों से बार-बार पीछे हटकर एक मिसाल कायम की है - यह शाहिद अफरीदी जैसे खिलाड़ियों पर एक अप्रत्यक्ष ताना था, जिन्होंने बार-बार रिटायरमेंट की घोषणा की और फिर उन्हें वापस ले लिया था।

सुनील गावस्कर ने आजतक से कहा, "मुझे लगता है कि अगले चार या पांच दिनों में, जब दुनिया भर से और यहां तक ​​कि उनके पूर्व खिलाड़ियों से भी रिएक्शन आने शुरू होंगे, तो इस बात की संभावना है कि पाकिस्तान अपना रुख बदल लेगा।"

ये भी पढ़ें:इंडिया का टी20 वर्ल्ड कप वॉर्म अप मैच कितने बजे होगा शुरू? यहां देखें लाइव

गावस्कर ने आगे कहा, "इसमें नया क्या है? हम सब जानते हैं कि पाकिस्तानी क्रिकेटर रिटायर होते हैं और फिर, चार दिन बाद, यह कहकर अपना रिटायरमेंट वापस ले लेते हैं कि 'हमारे फैंस ने हमसे और खेलने के लिए कहा है'। ऐसा फिर से हो सकता है।"

बता दें, बांग्लादेश को अपना सपोर्ट दिखाने के लिए पाकिस्तान ऐसी नौटंकी कर रहा है। दरअसल, बांग्लादेश ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए भारत में टी20 वर्ल्ड कप खेलने से इनकार कर दिया था। उनकी मांग थी कि बांग्लादेश के सभी मैच श्रीलंका शिफ्ट किए जाए। आईसीसी के समझाने के बावजूद जब बांग्लादेश नहीं माना तो उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया गया। बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड को टूर्नामेंट में मौका मिला है।

Lokesh Khera

लेखक के बारे में

Lokesh Khera
लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें 9 साल का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि के अनुरूप 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू करने वाले लोकेश क्रिकेट टुडे से लेकर इंडिया टीवी जैसे संस्थान में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। इस दौरान उन्होंने ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स, क्रिकेट वनडे वर्ल्ड कप, टी20 वर्ल्ड कप, आईपीएल जैसे तमाम बड़े इवेंट्स कवर किए। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह 2022 से हैं। और पढ़ें
India Vs Pakistan Sunil Gavaskar
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, लाइव स्कोर, क्रिकेट शेड्यूल, T20 वर्ल्ड कप 2026, T20 वर्ल्ड कप 2026 शेड्यूल और T20 वर्ल्ड कप 2026 प्वाइंट टेबल की पूरी जानकारी और खिलाड़ियों के आंकड़े हिंदी में पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें।