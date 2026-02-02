सुनील गावस्कर ने उड़ाया पाकिस्तान का मजाक, बोले- जैसे उनके खिलाड़ी रिटायरमेंट से U टर्न मारेत हैं वैसे...

संक्षेप: गावस्कर ने कहा कि इसमें नया क्या है? हम सब जानते हैं कि पाकिस्तानी क्रिकेटर रिटायर होते हैं और फिर, चार दिन बाद, यह कहकर अपना रिटायरमेंट वापस ले लेते हैं कि 'हमारे फैंस ने हमसे और खेलने के लिए कहा है'। ऐसा फिर से हो सकता है।

पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ टी20 वर्ल्ड कप में मैच खेलने से इनकार कर दिया है। उनके इस फैसले पर हर जगह चर्चाएं चल रही है। वहीं आईसीसी ने भी उन्हें इस फैसले पर विचार करने को कहा है। पाकिस्तान सरकार की ओर से भारत के खिलाफ ना खेलने का फैसला आया है। पाकिस्तान गीदड़ भभकियों के लिए जाना जाता है। ऐसे में यह भी कहा जा रहा है कि वह सिर्फ सुर्खियां बटौरने के लिए ये नौटंकी कर रहा है, आगामी कुछ दिनों में वह अपने फैसले से पलट भी सकता है। इस कड़ी में टीम इंडिया के पूर्व क्रिकेटर और मौजूदा एक्सपर्ट सुनील गावस्कर ने भी पाकिस्तान का जमकर मजाक उड़ाया है।

गावस्कर ने पाकिस्तान पर तंज कसते हुए कहा कि उनके क्रिकेटरों ने बड़े फैसलों से बार-बार पीछे हटकर एक मिसाल कायम की है - यह शाहिद अफरीदी जैसे खिलाड़ियों पर एक अप्रत्यक्ष ताना था, जिन्होंने बार-बार रिटायरमेंट की घोषणा की और फिर उन्हें वापस ले लिया था।

सुनील गावस्कर ने आजतक से कहा, "मुझे लगता है कि अगले चार या पांच दिनों में, जब दुनिया भर से और यहां तक ​​कि उनके पूर्व खिलाड़ियों से भी रिएक्शन आने शुरू होंगे, तो इस बात की संभावना है कि पाकिस्तान अपना रुख बदल लेगा।"

गावस्कर ने आगे कहा, "इसमें नया क्या है? हम सब जानते हैं कि पाकिस्तानी क्रिकेटर रिटायर होते हैं और फिर, चार दिन बाद, यह कहकर अपना रिटायरमेंट वापस ले लेते हैं कि 'हमारे फैंस ने हमसे और खेलने के लिए कहा है'। ऐसा फिर से हो सकता है।"