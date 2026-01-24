सूर्यकुमार यादव की पारी ने सुनील गावस्कर को किया इम्प्रेस, टीम भावना पर दिग्गज ने ये कहा

संक्षेप: रायपुर में खेले गए दूसरे मैच में कप्तान सूर्यकुमार यादव ने नाबाद 82 रन की धमाकेदार पारी खेली। सूर्यकुमार की इस पारी की खास तारीफ सुनील गावस्कर ने की। गावस्कर ने कहा कि सूर्या की पारी में परिपक्वता और स्थिति के प्रति जागरूकता साफ दिखी।

भारत के पूर्व कप्तान सुनील गावस्कर ने दूसरे टी20 में न्यूजीलैंड पर भारत की जीत में कप्तान सूर्यकुमार यादव की शांत पारी की तारीफ की और ईशान किशन के साथ एक अहम साझेदारी के दौरान उनकी मैच की समझ और दिखाई गई परिपक्वता पर जोर दिया। गावस्कर ने बताया कि कैसे सूर्यकुमार ने अपनी पारी के शुरुआती दौर का इस्तेमाल अपनी लय में आने के लिए किया, जबकि किशन दूसरे छोर से अटैक कर रहे थे। सूर्यकुमार यादव ने दूसरे टी20 मैच में नाबाद 82 रन की पारी खेली। उन्होंने अपनी इस पारी की बदौलत टीम को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई। सुनील गावस्कर ने कहा कि उन्हें टीम भावना देखकर काफी अच्छा लगा।

सुनील गावस्कर ने कहा, "सूर्य की पारी ने दिखाया कि उन्हें स्थिति की जानकारी थी। वह 11 गेंदों पर 11 रन बनाकर खेल रहे थे। 97 रनों की साझेदारी में से 76 रन ईशान किशन ने बनाए थे। यह कप्तान की परिपक्वता भी दिखाता है।" उन्होंने कहा कि जब किशन पूरी लय में थे, तो सूर्यकुमार ने स्ट्राइक रोटेट करने और सेटल होने पर ध्यान दिया। उन्होंने आगे कहा, "दूसरा खिलाड़ी इतनी अच्छी बल्लेबाजी कर रहा था, इसलिए वह उसे ज्यादा स्ट्राइक दे रहा था, साथ ही अपनी लय में आ रहा था, सिंगल और डबल लेकर पैरों में सर्कुलेशन बढ़ा रहा था, और इसलिए खुद को बड़े शॉट के लिए तैयार कर रहा था।"

गावस्कर ने बताया कि किशन के आउट होने के बाद सूर्यकुमार ने कमान संभाली, जो उनके शॉट सिलेक्शन के महत्व को बताता है। उन्होंने कहा, “ईशान किशन के आउट होने के बाद, वही थे जिन्होंने पहल की और गेंद को मारना शुरू किया। ऑफसाइड से ड्राइव करना एक बड़ा प्लस पॉइंट था क्योंकि इसका मतलब है कि वह जितना हो सके सीधे खेलने की कोशिश कर रहे थे।”

पूर्व ओपनर ने सूर्यकुमार के नाबाद अस्सी से ज्यादा के स्कोर को "एक शानदार, शानदार पारी" बताया और इसे "टी20 वर्ल्ड कप से पहले भारतीय टीम के लिए एक बड़ा, बड़ा बूस्ट" कहा। गावस्कर ने किशन और सूर्यकुमार के बीच की समझ पर भी जोर दिया, जो आईपीएल में मुंबई इंडियंस में एक साथ खेलने के दौरान बनी थी। उन्होंने कहा, "जब आप किसी फ्रेंचाइजी के लिए खेलते हैं और पूरे भारत में यात्रा करते हुए दो महीने से ज्यादा समय बिताते हैं, तो आप उस व्यक्ति के साथ एक रिश्ता बना लेते हैं।"