Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Sunil Gavaskar keeps his promise gives Jemimah Rodrigues A surprising gift DC captain Said coolest Batar
सुनील गावस्कर ने पूरा किया वादा, जेमिमा को दिया हैरतअंगेज गिफ्ट; DC कप्तान ने रखा गजब का नाम

सुनील गावस्कर ने पूरा किया वादा, जेमिमा को दिया हैरतअंगेज गिफ्ट; DC कप्तान ने रखा गजब का नाम

संक्षेप:

महान बल्लेबाज सुनील गावस्कर ने जेमिमा रोड्रिग्स को एक अनोखा गिटार गिफ्ट में दिया है। दिल्ली कैपिटल्स की कप्तान जेमिमा ने गिटार का दिलचस्प नाम रखा है। 

Jan 10, 2026 02:24 pm ISTMd.Akram लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

महान बल्लेबाज सुनील गावस्कर ने जेमिमा रोड्रिग्स से किया अपना वादा पूरा कर दिया है। गावस्कर ने महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेमीफाइनल जीतने बाद कहा था कि अगर भारत ट्रॉफी जीता तो वह जेमिमा के साथ एक गाना गाएंगे। जेमिमा ने सेमीफाइनल में नाबाद 127 रन की दमदार पारी खेली थी। वहीं, भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने फाइनल में साउथ अफ्रीका को हराकर पहली आईसीसी ट्रॉफी अपने नाम की। गावस्कर ने उसी वादे को पूरा करते 25 वर्षीय जेमिमा को हैरतअंगेज गिफ्ट दिया है। उन्होंने दिल्ली कैपिटल्स (डीसी) की कप्तान को बैट के आकार वाला गिटार दिया है। जेमिमा ने इसका गजब का नाम 'बैटार' रखा।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

जेमिमा ने इंस्टाग्राम पर वीडियो और तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, ''सुनील सर ने अपना वादा निभाया और हमने अब तक के सबसे कूल बैट-आर के साथ जैमिंग की। यह बेहद खास था।'' बता दें कि जेमिमा को गिटार बजाना काफी पसंद है। वह खिलाड़ियों के साथ भी अक्सर गिटार बजाते दिखती हैं। गावस्कर ने युवा क्रिकेटर के साथ शोले फिल्म का 'यह दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे' सॉन्ग गाया। जेमिमा की पोस्ट पर फैंस के जमकर रिएक्शन आ रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, ''आखिरकार दोनों की जैमिंग हो गई।'' दूसरे ने कमेंट किया, ''वाह, ऐसे गिटार की कभी कल्पना भी नहीं की थी। बेहद शानदार।'' अन्य ने कहा, ''कमाल का है। अविश्वसनीय।

जेमिमा महिला प्रीमियर लीग (WPL) 2026 में दिल्ली की कमान संभालते हुए नजर आएंगी। दिल्ली की शनिवार को अपने पहले मैच में मुंबई इंडियंस (एमआई) से भिड़ंत होगी। उन्होंने 27 डब्ल्यूपीएल मैचों में 139.67 के स्ट्राइक रेट से 507 रन बनाए हैं। वह लीग के तीनों सत्र के फाइनल खेलने वाली खिलाड़ियों में शामिल हैं। पिछले महीने नीलामी से पहले फ्रेंचाइजी द्वारा ऑस्ट्रेलिया की पूर्व कप्तान मेग लैनिंग को टीम से रिलीज किए जाने के बाद जेमिमा को दिल्ली का कप्तान नियुक्त किया गया। उन्होंने 113 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में 2444 रन बनाए हैं। है। उन्होंने भारत के लिए 59 वनडे मैच में 1749 रन बनाए हैं। वर्ल्ड कप विजेता टीम की स्टार जेमिमा ने हाल ही में कहा कि उन्हें कप्तानी में मजा आता है और भविष्य में भारत की कप्तानी का मौका मिले तो वह पूरे मनोयोग से उसे स्वीकार करेंगी।

Md.Akram

लेखक के बारे में

Md.Akram
मोहम्मद अकरम, लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। अकरम को पत्रकारिता में 8 साल से ज्यादा का अनुभव है। 2016 में अमर उजाला की ओर से पत्रकारिता में डेब्यू किया। 2019 में टाइम्स नाउ से जुड़े और पांच साल यहां रहे। साल 2022 से लाइव हिंदुस्तान का हिस्सा हैं। ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स, क्रिकेट वर्ल्ड कप और आईपीएल जैसे इवेंट कवर किए हैं। अकरम ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से बी.ए. (ऑनर्स) मास मीडिया और आईआईएमसी से पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। और पढ़ें
Jemimah Rodrigues Sunil Gavaskar
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, Cricket Live score, Asia Cup Schedule, Asia cup Points Table वाले खिलाड़ियों की जानकारी हिंदी में हिंदुस्तान पर |