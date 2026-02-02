ICC को पाकिस्तान पर कड़े प्रतिबंध लगाने चाहिए; इंडिया के मैच को बॉयकॉट करने पर भड़के सुनील गावस्कर

संक्षेप: सुनील गावस्कर का मानना ​​है कि ICC को इस मामले में दखल देना चाहिए और पाकिस्तान पर बैन लगाना चाहिए ताकि भविष्य में दूसरी टीमों के लिए एक मजबूत मिसाल कायम हो सके।

टी20 वर्ल्ड कप 2026 का आगाज होने में अब महज कुछ ही दिनों का समय रह गया है, मगर पाकिस्तान की नोटंकी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। पाकिस्तान की सरकार ने अब अपनी टीम को टी20 वर्ल्ड कप खेलने की तो इजाजत दे दी है, मगर भारत के खिलाफ 15 फरवरी को होने वाली ‘महामुकाबले’ को बॉयकॉट करने को कहा है। पाकिस्तान के इस फैसले के बाद हर जगह हड़कंप मच गया है। ऐसे में महान भारतीय क्रिकेटर सुनील गावस्कर ने इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) से अपील की है कि आगामी T20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत के खिलाफ मैच का बहिष्कार करने के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) पर सख्त प्रतिबंध लगाए जाएं।

इंडिया वर्सेस पाकिस्तान टी20 वर्ल्ड कप 2026 का मुकाबला 15 फरवरी को श्रीलंका के आर प्रेमदासा स्टेडियम में खेला जाना है। पिछले साल पाकिस्तान और भारत दोनों इस बात पर सहमत हुए थे कि हम अगले तीन सालों तक हाइब्रिड मॉडल में खेलेंगे। मगर अब बांग्लादेश का साथ देने को लेकर पाकिस्तान की यह नई नोटंकी शुरू हो गई है।

सुनील गावस्कर का मानना ​​है कि ICC को इस मामले में दखल देना चाहिए और पाकिस्तान पर बैन लगाना चाहिए ताकि भविष्य में दूसरी टीमों के लिए एक मजबूत मिसाल कायम हो सके।

सुनील गावस्कर ने इंडिया टुडे से कहा, “निश्चित रूप से, मुझे लगता है कि अगर आप आखिरी समय में नाम वापस लेते हैं, तो यह एक समस्या है। अगर आप पहले ही नाम वापस ले लेते हैं, तो यह बिल्कुल अलग बात है। लेकिन अगर आप आखिरी समय में, टूर्नामेंट से ठीक पहले नाम वापस लेते हैं, तो हां, मुझे लगता है कि ICC को जरूर दखल देना चाहिए और कुछ कार्रवाई करनी चाहिए।