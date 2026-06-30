वैभव सूर्यवंशी इंग्लैंड के खिलाफ पहले T20I मैच में करेंगे डेब्यू, महान खिलाड़ी ने कर दिया दावा
सुनील गावस्कर ने माना कि भारत के मजबूत शीर्ष क्रम में वैभव सूर्यवंशी को शामिल करना एक चुनौती होगी, लेकिन उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ पहले टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच में इस युवा खिलाड़ी के डेब्यू का समर्थन किया।
महान बल्लेबाज सुनील गावस्कर ने भी दावा किया है कि युवा ओपनर वैभव सूर्यवंशी को इंग्लैंड के खिलाफ पहले टी20 इंटरनेशनल मैच में डेब्यू करने का मौका मिल सकता है। गावस्कर ने सोमवार को माना कि भारत के मजबूत शीर्ष क्रम में वैभव सूर्यवंशी को शामिल करना एक चुनौती होगी। हालांकि, उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ पहले टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच में इस युवा खिलाड़ी के डेब्यू का पूरा समर्थन किया। वे आयरलैंड के खिलाफ हाल ही में खेली गई दो मैचों की टी20 सीरीज में नहीं खेले, क्योंकि टीम मैनेजमेंट ने सीनियर खिलाड़ियों को मौका दिया।
गावस्कर ने कहा कि सूर्यवंशी के निर्भीक अंदाज से मेजबान टीम हैरान हो सकती है। 15 साल के सूर्यवंशी को आयरलैंड के खिलाफ डेब्यू नहीं कराया गया, जिसमें भारत को सीरीज में 2-0 से हार मिली, लेकिन सुनील गावस्कर का मानना है कि सीनियर खिलाड़ियों के साथ ड्रेसिंग रूम में बिताया गया उनका समय बहुत फायदेमंद रहा है और वह इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैच की टी20 अंतरराष्ट्रीय सीरीज में एक 'सरप्राइज पैकेज' साबित हो सकते हैं।
उम्मीद है पहला मैच खेलेंगे वैभव
सोनी स्पोर्ट्स द्वारा आयोजित एक बातचीत में गावस्कर ने पत्रकारों से कहा, ''मुझे उम्मीद है कि वह पहला मैच खेलेगा, क्योंकि यह एक नयी सीरीज की शुरुआत होगी और वह टीम को जबरदस्त शुरुआत दिला सकता है। आयरलैंड के खिलाफ सीरीज हार से उबरने का यह सबसे अच्छा तरीका है। उसे टीम में कैसे शामिल किया जाए, यह वाकई एक मुश्किल काम होगा, क्योंकि अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन दोनों ने ही बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। आप ऐसी जोड़ी को नहीं तोड़ना चाहेंगे, जिसने आपको अच्छे नतीजे दिए हों।''
आयरलैंड में वैभव को नहीं मिला मौका, क्योंकि…
वैभव सूर्यवंशी को आयरलैंड के खिलाफ इसी वजह से मौका नहीं मिला था, क्योंकि टीम मैनेजमेंट ने संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा को मौका देना उचित समझा था। दोनों ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 में अच्छा प्रदर्शन किया था। सैमसन तो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी रहे थे। हालांकि, उससे पहले उनका प्रदर्शन अच्छा नहीं था और आयरलैंड के खिलाफ भी वे दो मैचों में से एक मैच में खाता नहीं खोल पाए, जबकि एक मैच में 5 रन बना सके। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि सैमसन की जगह वैभव को मौका दे दिया जाए। हालांकि, असिस्टेंट कोच ने साफ कह दिया है कि अभी भी सैमसन को ही मौका मिलेगा। ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि अब वैभव को कैसे प्लेइंग इलेवन में फिट किया जाएगा।
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स
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