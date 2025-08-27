टीम इंडिया को लेकर 'विदेशी ज्ञान' सुनील गावस्कर को नहीं मंजूर, दिया तड़तड़ाता बयान

सुनील गावस्कर ने भारतीय क्रिकेट टीम के चयन, विशेषकर श्रेयस अय्यर को एशिया कप टीम से बाहर रखने पर टिप्पणी करने वाले विदेशी क्रिकेटरों की कड़ी आलोचना की है। गावस्कर ने कहा कि अपने काम से काम रखो।

पूर्व भारतीय क्रिकेटर सुनील गावस्कर ने उन सभी विदेशी क्रिकेटरों को लताड़ लगाई है, जो टी20 एशिया कप 2025 के लिए चुनी गई भारतीय टीम पर सवाल उठा रहे हैं और खासकर श्रेयस अय्यर को टीम में नहीं चुने जाने पर अपनी राय व्यक्त कर रहे हैं। दिग्गज ने इस बात पर जोर दिया कि भारतीय क्रिकेट पूरी तरह से भारतीय मामला है और चयनकर्ताओं को विदेशी क्रिकेटरों की राय लेने की आवश्यकता नहीं है।

स्पोर्टस्टार को लिखे अपने कॉलम में सुनील गावस्कर ने कहा, "हैरान करने वाली बात यह है कि जिन विदेशियों का भारतीय क्रिकेट में कोई योगदान नहीं है और जिन्हें इसके बारे में बहुत कम जानकारी है, वे इस बहस में कूद पड़े हैं और आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। वे खिलाड़ी के तौर पर चाहे कितने भी महान क्यों न हों और चाहे वे कितनी भी बार भारत आ चुके हों, भारतीय टीम का चयन उनका बिल्कुल भी काम नहीं है।" श्रेयस अय्यर ने हाल ही में पंजाब किंग्स को आईपीएल 2025 फाइनल में पहुंचाया था और रन भी बनाए थे, लेकिन वे टी20 एशिया कप के लिए नहीं चुने गए।

चीफ सिलेक्टर अजीत अगरकर की खूब आलोचना हो रही है। पूर्व विदेशी खिलाड़ी भी सिलेक्शन पर सवाल उठा रहे हैं। इस बीच गावस्कर ने कहा, "उन्हें अपने देश के क्रिकेट पर ध्यान देना चाहिए और हम भारतीयों को अपने क्रिकेट की चिंता करने देना चाहिए। हैरानी की बात है कि जब उनके देश की टीमों का चयन होता है, तो उनसे चयन के बारे में शायद ही कुछ सुना जाता है। ऐसा लगता है मानो चयन एकदम सही हो और उनके पास कहने को कुछ भी नहीं है। तो फिर भारतीय टीम के चयन में आप क्यों दखलंदाजी कर रहे हैं?"

गावस्कर ने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन हर कोई जानता है कि उनका इशारा किस ओर है। उनकी टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब ब्रैड हैडिन और एबी डिविलियर्स ने हाल ही में श्रेयस अय्यर को नहीं चुने जाने पर कमेंट किए। इस साल की शुरुआत में पंजाब किंग्स में अय्यर के साथ काम कर चुके हैडिन ने स्वीकार किया कि उन्हें इससे हैरानी हुई और उन्होंने कहा कि मुझे लगा कि वह चोटिल हो गए हैं। डिविलियर्स ने भी इस फैसले के पीछे बंद कमरे में हुई गतिविधियों का संकेत दिया, हालांकि उनका लहजा संयमित था।