रिंकू-शिवम को करना पड़ सकता है इंतजार, सुनील गावस्कर ने वर्कलोड पर बुमराह को दी हरी झंड़ी

एशिया कप में भारतीय टीम के पास विकल्पों की भरमार है और इस वजह से अंतिम-11 चुनने के लिए कप्तान और कोच को मुश्किल आएगी। गावस्कर का मानना है कि रिंकू सिंह और शिवम दूबे में से किसी एक को अपने मौके के लिए इंतजार करना होगा।

भारतीय टीम ने एशिया कप के लिए तैयारी शुरू कर दी है। भारत का पहला मुकाबला यूएई से 10 सितंबर को होगा। इस टूर्नामेंट से पहले सुनील गावस्कर ने प्लेइंग इलेवन को लेकर कई सुझाव दिए हैं और उनका मानना है कि एशिया कप के दौरान चयन समिति को अंतिम-11 को लेकर माथापच्ची करनी पड़ेगी। भारतीय टीम के पास टी20 टीम में विकल्पों की भरमार है और इस वजह से कुछ खिलाड़ियों को बेंच पर बैठना पड़ सकता है। गावस्कर ने ये भी कहा है कि रिंकू सिंह और शिवम दूबे में से किसी एक को अपने मौके के लिए इंतजार करना पड़ेगा।

शुभमन गिल भारत की टी20 टीम में वापस आ गए हैं और सीधे नेतृत्व की भूमिका में आ गए हैं। 25 वर्षीय इस सलामी बल्लेबाज को एशिया कप 2025 के लिए उप-कप्तान नियुक्त किया गया है। सुनील गावस्कर ने बताया कि टीम के संतुलन और स्पिन ऑलराउंडर अक्षर पटेल के शामिल होने को देखते हुए रिंकू सिंह या शिवम दुबे में से किसी एक के बाहर बैठने की संभावना है।

गावस्कर का मानना है कि रिंकू सिंह या शिवम दुबे में से किसी एक को बाहर बैठना पड़ सकता है। उन्होंने कहा, ‘‘और अक्षर पटेल के भी इस टीम में बाएं हाथ के बल्लेबाज के रूप में खेलने की संभावना है और वह चार ओवर अच्छी गेंदबाजी भी कर सकते हैं। ऐसा लगता है कि रिंकू और शिवम जैसे बल्लेबाजों को मौका मिलने से पहले थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है। ’’

उन्हें लगता है कि अक्षर पटेल और कुलदीप यादव शुरूआत करने वाले दो स्पिनर हैं और तीसरे विशेषज्ञ तेज गेंदबाज हर्षित राणा को टीम में जगह मिल जाएगी। उन्होंने कहा, ‘‘मुझे लगता है कि वे आठवें नंबर तक बल्लेबाजी नहीं बढ़ाएंगे और गेंदबाजों पर ध्यान देंगे। शायद आठवें नंबर पर कुलदीप और फिर नौवें, दसवें, ग्यारहवें नंबर पर, आपके तीन तेज गेंदबाज।

गावस्कर ने यह भी स्पष्ट किया कि जसप्रीत बुमराह को कार्यभार संबंधित कोई समस्या नहीं होगी क्योंकि वह प्रति मैच केवल चार ओवर ही गेंदबाजी करेंगे और वह भी दो या तीन स्पैल में। उन्होंने कहा, ‘‘इस एशिया कप में बात केवल चार ओवर गेंदबाजी करने की है और वह भी एक साथ चार ओवर नहीं। इसलिए मुझे नहीं लगता कि उन्हें इस टूर्नामेंट में खेलने में कोई समस्या होगी। उनके लिए कार्यभार की कोई समस्या नहीं होगी। ’’

एशिया कप के तुरंत बाद अक्टूबर में वेस्टइंडीज के खिलाफ घरेलू टेस्ट सीरीज के होने के कारण बुमराह की उपलब्धता को लेकर कुछ संशय बना हुआ था। सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क एशिया कप 2025 का आधिकारिक प्रसारणकर्ता है। अगले साल घरेलू मैदान पर होने वाले विश्व कप से पहले भारत को काफी टी20 क्रिकेट खेलना है। एशिया कप के बाद भारत टी20 विश्व कप से पहले इस प्रारूप का 15 और मैच खेलेगा।

टीम: सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शुभमन गिल (उप-कप्तान), संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, रिंकू सिंह, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, कुलदीप यादव, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह