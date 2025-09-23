डिकी बर्ड के निधन पर गमगीन हुए सुनील गावस्कर, बोले- वह खिलाड़ियों का तनाव और दबाव समझते थे

अंपायर डिकी बर्ड के निधन पर महान बल्लेबाज सुनील गावस्कर गमगीन हैं। गावस्कर ने शोक व्यक्त करते हुए कहा कि खेल ने एक ‘अद्वितीय व्यक्तित्व’ को खो दिया है। डिकी बर्ड ने 92 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कहा।

महान बल्लेबाज सुनील गावस्कर ने मंगलवार को प्रसिद्ध अंपायर हेरोल्ड ‘डिकी’ बर्ड के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए कहा कि इंग्लैंड का यह पूर्व खिलाड़ी ‘अद्वितीय व्यक्तित्व’ का धनी था जो खिलाड़ियों के ‘तनाव और दबाव’ को समझता था। बर्ड (92 वर्ष) ने यॉर्कशर स्थित अपने घर में अंतिम सांस ली। उन्होंने 1973 से 1996 तक अपने करियर में 66 टेस्ट और 69 वनडे मैच में अंपायरिंग की।

गावस्कर ने पीटीआई से कहा, ‘‘यह वाकई एक दुखद खबर है। प्रथम श्रेणी स्तर पर खेलने के कारण डिकी खिलाड़ियों के तनाव और दबाव को समझते थे और इसलिए अगर उनके फैसले खिलाड़ियों के पक्ष में नहीं जाते थे तो वह उनकी निराशा के प्रति सहानुभूति रखते थे।’’ पूर्व भारतीय कप्तान ने कहा कि खेल ने एक ‘अद्वितीय व्यक्तित्व’ को खो दिया है। गावस्कर ने कहा, ‘‘खिलाड़ी उन्हें बहुत पसंद करते थे क्योंकि वह ओवरों के बीच और कभी-कभी गेंदों के बीच भी बातचीत के लिए हमेशा तैयार रहते थे। क्रिकेट ने एक अद्वितीय व्यक्तित्व और एक बेहतरीन अंपायर खो दिया है। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे।’’

बर्ड भी गावस्कर का बहुत सम्मान करते थे और उन्हें सर्वश्रेष्ठ तकनीक वाला बल्लेबाज मानते थे। बर्ड ने कहा था, ‘‘ध्यान रहे मेरे पास दुनिया की सबसे अच्छी सीट थी और मैंने अपने दुनिया भर के बल्लेबाजों को खेलते देखा लेकिन गावस्कर की तकनीक सबसे बेहतरीन थी - तेज गेंदबाजों के खिलाफ और स्पिन गेंदबाजों के खिलाफ।’’ इंग्लैंड एवं वेल्स क्रिकेट बोर्ड (ईसीबी) ने भी बर्ड के निधन पर शोक व्यक्त किया। ईसीबी ने अपने ‘एक्स’ हैंडल पर लिख, ‘‘इंग्लैंड एवं वेल्स क्रिकेट बोर्ड में सभी को डिकी बर्ड के निधन की खबर सुनकर गहरा दुख हुआ है। एक गौरवावित यॉर्कशरवासी और एक बेहद लोकप्रिय अंपायर। उनकी बहुत याद आएगी।’’