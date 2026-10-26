सुनील गावस्कर ने रहाणे से की तेम्बा बावुमा की तुलना, बोले- उनके पास PR की फौज नहीं है…
सुनील गावस्कर ने भी तेम्बा बावुमा की तारीफ करते हुए कहा है कि वह खुद को सर्वश्रेष्ठ बताने वाले शख्स नहीं हैं और न ही उनके पास पीआर की फौज है। उन्होंने बावुमा की तुलना अजिंक्य रहाणे और गुंडप्पा विश्वनाथ से की है।
साउथ अफ्रीका की टीम के कप्तान तेम्बा बावुमा ने जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 179 रनों की पारी खेली और टीम को जीत दिलाकर सीरीज में बराबरी कराई, उसके लिए इस खिलाड़ी की जमकर तारीफ हो रही है। साउथ अफ्रीका के इस धाकड़ की तारीफ करने वालों में भारत के पूर्व कप्तान और महान क्रिकेटर सुनील गावस्कर का नाम भी शामिल हो गया है। गावस्कर ने बावुमा को लेकर कहा है कि वह खुद को सर्वश्रेष्ठ बताने वाले शख्स नहीं हैं और न ही उनके पास पीआर की फौज है। उन्होंने बावुमा की तुलना पूर्व भारतीय क्रिकेटर अजिंक्य रहाणे और अपने टीममेट गुंडप्पा विश्वनाथ से की है।
सुनील गावस्कर ने मिड-डे के लिए अपने कॉलम में लिखा, "साउथ अफ्रीकी टीम के कैप्टन के तौर पर बावुमा की नियुक्ति के साथ कोटा सिलेक्शन के हमेशा की तरह हल्के-फुल्के आरोप लगे, लेकिन इतने सालों में उन्होंने खुद को एक शानदार लीडर साबित किया है, जो कैप्टन होने से अलग है और अपने परफॉर्मेंस से उन्होंने शक करने वालों को मुंह की खानी पड़ी है।"
उनके पास पीआर की फौज नहीं है- गावस्कर
उन्होंने आगे लिखा, "साउथ अफ्रीका की टीम की कप्तानी में उन्होंने 14 टेस्ट में से 12 में जीत हासिल की और सीरीज का सिर्फ पहला टेस्ट हारा, यह अजिंक्य रहाणे जितना ही शानदार रिकॉर्ड है, जिनकी कप्तानी में भारत कभी कोई टेस्ट नहीं हारा। दोनों ही सीना ठोकने वाले नहीं हैं और न ही उनके पास PR की कोई फौज है जो दुनिया को यह दिखाने की कोशिश करें कि वे कितने अच्छे हैं।"
गावस्कर ने अपने पूर्व साथी का जिक्र करते हुए कहा, "मैदान पर बावुमा का व्यवहार बहुत पसंद किए जाने वाले और तारीफ के काबिल गुंडप्पा विश्वनाथ की याद दिलाता है, जिन्होंने दिखाया कि एक टफ क्रिकेटर बनने के लिए दुनिया के खिलाफ गाली-गलौज और गुस्सा करने की जरूरत नहीं है।" साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच जारी तीन मैचों की टेस्ट सीरीज की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया ने पहला मैच जीता था। इसके बाद साउथ अफ्रीका को बारिश से बाधित मैच में 110/6 कर दिया था। इसके बाद तेम्बा बावुमा ने मार्को यानसेन और साइमन हार्मर के साथ मिलकर साझेदारियां की और टीम को 420 के पार पहुंचाया। ऑस्ट्रेलिया की टीम दो पारियों में इस स्कोर तक नहीं पहुंच पाई थी। साउथ अफ्रीका को पारी और 31 रनों से जीत मिली थी। इस तरह सीरीज अब 2 मैचों के बाद 1-1 की बराबरी पर है। आखिरी मैच सीरीज डिसाइडर होगा।
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
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