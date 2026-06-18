गुरनूर बरार सिलेक्शन का हकदार नहीं था, क्योंकि... सुनील गावस्कर ने क्यों दिया ऐसा बयान?
सुनील गावस्कर ने कहा है कि बरार का लिस्ट ए रिकॉर्ड अच्छा नहीं था और इंडिया ए के लिए भी उन्होंने कुछ खास प्रदर्शन नहीं किया था, लेकिन फिर भी सिलेक्टर्स ने उन्हें इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए चुना।
दिग्गज बल्लेबाज सुनील गावस्कर ने चयनकर्ताओं की जमकर तारीफ की है, जिन्होंने आईपीएल 2026 में एक भी मैच नहीं खेलने वाले गुरनूर बरार को चुना भारतीय टीम में चुना। बरार ने भी निराश नहीं किया और दमदार प्रदर्शन पहले दो वनडे इंटरनेशनल मैचों में अफगानिस्तान के खिलाफ किया। धर्मशाला में भी 3 विकेट गुरनूर को मिले और इतने ही विकेट उन्होंने लखनऊ में चटकाए। गावस्कर ने कहा है कि बरार का लिस्ट ए रिकॉर्ड अच्छा नहीं था और इंडिया ए के लिए भी उन्होंने कुछ खास प्रदर्शन नहीं किया था, लेकिन फिर भी सिलेक्टर्स ने उन्हें इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए चुना।
सुनील गावस्कर ने जियोस्टार पर पोस्ट मैच शो में कहा, "उसका रन-अप बहुत अच्छा है, उसकी रिदम बहुत अच्छी है, वह डेक पर हिट कर रहा था और बॉल को ऊपर ला रहा था। गुरबाज का विकेट खास तौर पर शानदार था, क्योंकि बाउंसर उसके पीछे आ रहा था। यह बहुत सटीक है। यह सीधे आपकी तरफ आता है, ठीक वहीं जहां बैटर नहीं चाहता। मुझे लगता है कि सिलेक्शन कमिटी सारी तारीफ की हकदार है। अगर आप उसके स्टैट्स या इंडिया A के लिए उसकी परफॉर्मेंस देखें, तो वे ओके हैं, लेकिन उस हद तक नहीं कि आप कहें कि वह इंडिया कैप का हकदार था। हालांकि, अजीत अगरकर की लीडरशिप वाली सिलेक्शन कमिटी ने उसमें कुछ देखा और इसीलिए उन्होंने उसे चुना। उसे मैनेजमेंट का भी सपोर्ट मिला है, जो बहुत जरूरी है।"
बरार ने धर्मशाला में किया था डेब्यू
गुरनूर बरार ने धर्मशाला में इसी सीरीज के पहले मैच में इंटरनेशनल डेब्यू किया था और 3 विकेट चटकाए थे। सीरीज के दूसरे मैच में भी उनका यह प्रदर्शन जारी रहा और लखनऊ में अफगानिस्तान के खिलाफ फिर से 3 विकेट उनको मिले। इस तरह उन्होंने आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2027 के लिए अपनी दावेदारी पेश कर दी है। गावस्कर ने कप्तान शुभमन गिल की तारीफ की और कहा कि उनकी अच्छी परफॉर्मेंस हो रही है, जिसकी वजह से उनकी कप्तानी भी अच्छी हो रही है।
'गिल की बल्लेबाजी अच्छी, इसलिए कप्तानी भी'
उन्होंने गिल को लेकर कहा, "जब आप रन नहीं बना रहे होते हैं, तो आप उन छोटे-मोटे कदमों को उठाने में कॉन्फिडेंट नहीं होते जो आपकी गट फीलिंग से आते हैं, जैसे किसी बॉलर को रोकना, जिसने अच्छी बॉलिंग की हो, उसे एक एक्स्ट्रा ओवर देना या किसी फील्डर को एक खास पोजीशन से हटाना। जब आप पर्सनली परफॉर्म कर रहे होते हैं तो वह गट फीलिंग बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन अगर आप परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, तब भी जब आपको गट फीलिंग आती है, तो आप वह फैसला लेने से डरते हैं, क्योंकि आपको डर होता है कि कहीं वह गलत न हो जाए। चूंकि आप एक प्लेयर के तौर पर भी परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, इसलिए आपकी कैप्टनसी के लिए भी आपकी बुराई होगी।"
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स
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