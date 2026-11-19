भारत के दिग्गज सुनील गावस्कर और रवि शास्त्री ने मोहम्मद सिराज को पहले टेस्ट में शामिल नहीं करने के फैसले पर हैरानी जताई है। इससे पहले अश्विन ने भी सवाल खड़े किए थे।

भारतीय क्रिकेट के दिग्गज सुनील गावस्कर और रवि शास्त्री ने न्यूजीलैंड के खिलाफ जारी पहले टेस्ट मैच की प्लेइंग इलेवन से गुरुवार को मोहम्मद सिराज को बाहर रखने के फैसले पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि टीम प्रबंधन को इस तेज गेंदबाज के अनुभव को ध्यान में रखना चाहिए था। भारत ने इस टेस्ट मैच के लिए जसप्रीत बुमराह की अगुवाई में चार तेज गेंदबाजों को टीम में शामिल किया है। अन्य तीन तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा, आकाश दीप और अंशुल कंबोज रहे।

मोहम्मद सिराज कहां थे? गावस्कर ने फैसले को हैरान करने वाला बताया जबकि शास्त्री ने सोशल मीडिया पर कहा कि उनके अनुभव और काम के प्रति समर्पण को देखते हुए सिराज को अंतिम एकादश का हिस्सा होना चाहिए था। शास्त्री ने लिखा, ''उम्मीद है कि भारत जोरदार वापसी करेगा। लेकिन अगर तेज गति, कौशल और गेंद को स्विंग कराने की क्षमता चयन का आधार थी और 140 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से गेंदबाजी करना मुश्किल था, तो एक सवाल जरूर उठता है। मोहम्मद सिराज कहां थे? अनुभव, आक्रामकता और गेंद से मैच में बदलाव लाने की क्षमता। क्या इन सबकी कोई अहमियत नहीं है। ''

जगह नहीं मिलना हैरानी की बात है वहीं गावस्कर ने मेजबान प्रसारक से बातचीत में कहा, ''यह चौंकाने वाला नहीं, बल्कि हैरान करने वाला है। हालांकि इसके संकेत पहले ही मिल गए थे, जब उन्हें वनडे टीम में शामिल किया गया और उन्होंने सिर्फ आखिरी मैच खेला। जब उन्होंने आखिरी मैच खेला, तो मुझे लगा कि उन्हें पहले टेस्ट के लिए तैयार किया जा रहा है। ''

उन्होंने कहा, ''उन्हें अंतिम एकादश में जगह नहीं मिलना हैरानी की बात है। मुझे नहीं लगता कि उन्होंने कभी भारत को निराश किया है। उनकी गेंदबाजी में ऐसा कुछ भी गलत नहीं हुआ है। '' सिराज ने पिछले साल इंग्लैंड के खिलाफ ओवल में खेले गए टेस्ट मैच के पांचवें दिन शानदार प्रदर्शन करते हुए भारत जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी जिससे टीम ने सीरीज बराबर की थी।

भारतीय बल्लेबाजी कोच सितांशु कोटक ने गुरुवार को न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टेस्ट के लिए अनुभवी तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज को अंतिम एकादश से बाहर रखने के टीम प्रबंधन के फैसले का बचाव करते हुए कहा कि टीम का चयन सिर्फ पहले दिन को ध्यान में रखकर नहीं बल्कि पांचों दिन की जरूरतों के हिसाब से किया गया। भारत ने जसप्रीत बुमराह की अगुवाई वाले चार तेज गेंदबाजों के आक्रमण में सिराज की जगह अंशुल कंबोज को शामिल किया। इस आक्रमण में प्रसिद्ध कृष्णा और आकाश दीप भी शामिल हैं।