दामाद केएल राहुल की शतकीय पारी देखकर गदगद हुए ससुर सुनील शेट्टी, बोले- स्कोरबोर्ड ने तो सिर्फ…
न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे वनडे मैच में केएल राहुल ने शतक जड़ा। अपने दामाद की शतकीय पारी देखकर ससुर सुनील शेट्टी गदगद हो गए। उन्होंने कहा कि स्कोरबोर्ड ने तो सिर्फ सेंचुरी देखी, लेकिन मैंने इसके पीछे कंपोजर देखा।
न्यूजीलैंड के खिलाफ जारी तीन मैचों की वनडे इंटरनेशनल सीरीज के दूसरे मुकाबले में केएल राहुल ने दमदार शतक जड़ा। केएल राहुल की ही पारी की बदौलत भारत ने सम्मानजनक स्कोर खड़ा किया। हालांकि, टीम इंडिया बाद में मैच हार गई, जिसके कई कारण है, लेकिन केएल राहुल की पारी को हर कोई सराह रहा है। इस बीच उनके ससुर और बॉलीवुड एक्टर सुनील शेट्टी ने भी केएल राहुल के इस शतक की तारीफ की और कहा कि स्कोरबोर्ड ने तो सिर्फ सेंचुरी देखी होगी, लेकिन मैंने इसके पीछे का शांत स्वभाव देखा। केएल राहुल ने मुश्किल परिस्थितियों में बल्लेबाजी करते हुए टीम की नैया को पार लगाने की कोशिश की थी।
सुनील शेट्टी ने इंस्टाग्राम पर शेयर की गई रील में केएल राहुल के शतक के सेलिब्रेशन को दिखाया और कैप्शन में लिखा, "अलग पोजीशन, वही शांत, वही कैरेक्टर...स्कोरबोर्ड शतक याद रखेगा। मैं इसके पीछे का शांत स्वभाव याद रखूंगा...हमेशा। आप पर गर्व है बेटे केएल राहुल।"
दाएं हाथ के बल्लेबाज केएल राहुल उस समय बल्लेबाजी करने उतरे थे, जब टीम का स्कोर 115 था और 3 विकेट गिर गए थे। नंबर 5 पर बल्लेबाजी करने उतरे केएल राहुल ने 92 गेंदों में 11 चौके और एक छक्के की मदद से नाबाद 112 रनों की पारी खेली। उनका स्ट्राइक रेट इस पारी में 121.74 का था। दूसरे छोर से केएल राहुल को ज्यादा मदद नहीं मिली, क्योंकि रविंद्र जडेजा ने उनके साथ साझेदारी जरूर की, लेकिन सिर्फ 27 रन ही बनाए। नितीश कुमार रेड्डी 20 रन बना सके थे।
केएल राहुल वनडे क्रिकेट में एक दमदार बल्लेबाज के रूप में उभरे हैं, जब से उन्होंने मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी की है। वे अब टीम के रेगुलर विकेटकीपर बल्लेबाज वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में हैं। जरूरत पड़ने पर उनको कप्तानी भी सौंप दी जाती है। इन सभी जिम्मेदारियों पर वे खरे उतर रहे हैं। पिछली आधा दर्जन पारियों को उठाकर देखें तो उनसे अच्छी फॉर्म में शायद ही कोई बल्लेबाज होगा। वडोदरा में खेले गए मुकाबले में 21 गेंदों में 2 चौके और 1 छक्के की मदद से केएल राहुल ने नाबाद 29 रन बनाए थे और मैच को फिनिश किया था। उनका स्ट्राइक रेट 138 से ज्यादा का था।