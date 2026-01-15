Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Suniel Shetty on KL Rahul century says The scoreboard will remember the hundred I will remember the composure behind it
दामाद केएल राहुल की शतकीय पारी देखकर गदगद हुए ससुर सुनील शेट्टी, बोले- स्कोरबोर्ड ने तो सिर्फ…

दामाद केएल राहुल की शतकीय पारी देखकर गदगद हुए ससुर सुनील शेट्टी, बोले- स्कोरबोर्ड ने तो सिर्फ…

संक्षेप:

न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे वनडे मैच में केएल राहुल ने शतक जड़ा। अपने दामाद की शतकीय पारी देखकर ससुर सुनील शेट्टी गदगद हो गए। उन्होंने कहा कि स्कोरबोर्ड ने तो सिर्फ सेंचुरी देखी, लेकिन मैंने इसके पीछे कंपोजर देखा।

Jan 15, 2026 05:42 am ISTVikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

न्यूजीलैंड के खिलाफ जारी तीन मैचों की वनडे इंटरनेशनल सीरीज के दूसरे मुकाबले में केएल राहुल ने दमदार शतक जड़ा। केएल राहुल की ही पारी की बदौलत भारत ने सम्मानजनक स्कोर खड़ा किया। हालांकि, टीम इंडिया बाद में मैच हार गई, जिसके कई कारण है, लेकिन केएल राहुल की पारी को हर कोई सराह रहा है। इस बीच उनके ससुर और बॉलीवुड एक्टर सुनील शेट्टी ने भी केएल राहुल के इस शतक की तारीफ की और कहा कि स्कोरबोर्ड ने तो सिर्फ सेंचुरी देखी होगी, लेकिन मैंने इसके पीछे का शांत स्वभाव देखा। केएल राहुल ने मुश्किल परिस्थितियों में बल्लेबाजी करते हुए टीम की नैया को पार लगाने की कोशिश की थी।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

सुनील शेट्टी ने इंस्टाग्राम पर शेयर की गई रील में केएल राहुल के शतक के सेलिब्रेशन को दिखाया और कैप्शन में लिखा, "अलग पोजीशन, वही शांत, वही कैरेक्टर...स्कोरबोर्ड शतक याद रखेगा। मैं इसके पीछे का शांत स्वभाव याद रखूंगा...हमेशा। आप पर गर्व है बेटे केएल राहुल।"

दाएं हाथ के बल्लेबाज केएल राहुल उस समय बल्लेबाजी करने उतरे थे, जब टीम का स्कोर 115 था और 3 विकेट गिर गए थे। नंबर 5 पर बल्लेबाजी करने उतरे केएल राहुल ने 92 गेंदों में 11 चौके और एक छक्के की मदद से नाबाद 112 रनों की पारी खेली। उनका स्ट्राइक रेट इस पारी में 121.74 का था। दूसरे छोर से केएल राहुल को ज्यादा मदद नहीं मिली, क्योंकि रविंद्र जडेजा ने उनके साथ साझेदारी जरूर की, लेकिन सिर्फ 27 रन ही बनाए। नितीश कुमार रेड्डी 20 रन बना सके थे।

केएल राहुल वनडे क्रिकेट में एक दमदार बल्लेबाज के रूप में उभरे हैं, जब से उन्होंने मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी की है। वे अब टीम के रेगुलर विकेटकीपर बल्लेबाज वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में हैं। जरूरत पड़ने पर उनको कप्तानी भी सौंप दी जाती है। इन सभी जिम्मेदारियों पर वे खरे उतर रहे हैं। पिछली आधा दर्जन पारियों को उठाकर देखें तो उनसे अच्छी फॉर्म में शायद ही कोई बल्लेबाज होगा। वडोदरा में खेले गए मुकाबले में 21 गेंदों में 2 चौके और 1 छक्के की मदद से केएल राहुल ने नाबाद 29 रन बनाए थे और मैच को फिनिश किया था। उनका स्ट्राइक रेट 138 से ज्यादा का था।

Vikash Gaur

लेखक के बारे में

Vikash Gaur
विकाश गौड़, लाइव हिन्दुस्तान के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में कार्यरत हैं। हिंदी पत्रकारिता के क्षेत्र में इनको करीब 8 साल का अनुभव है। करियर की शुरुआत से ही ये डिजिटल मीडिया से जुड़े हुए हैं। 2016 में इन्होंने अपने पत्रकारिता के सफर का शुभारंभ किया। खबर नॉन स्टॉप से शुरुआत करते हुए, वे पत्रिका समूह की प्रमुख वेबसाइट कैच न्यूज से जुड़े, जहां इन्होंने खेल से जुड़ी खबरों की बारीकियों को सीखा। इसके बाद, इन्होंने डेली हंट में थोड़े समय के लिए वीडियो प्रोड्यूसर के रूप में काम किया और फिर दैनिक जागरण की वेबसाइट से जुड़कर पूरी तरह से खेल समाचारों की दुनिया में प्रवेश कर लिया। यहां इन्होंने लगभग ढाई साल तक कार्य किया और जनवरी 2021 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ हैं। अपने करीब साढ़े छह साल के अनुभव में विकाश ने सभी प्रमुख खेल आयोजनों को कवर किया है, जिनमें क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल, ओलंपिक गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल, एशियाई खेल और कई अन्य बड़े खेल आयोजन शामिल हैं। और पढ़ें
Team India KL Rahul suniel shetty अन्य..
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, Cricket Live score, Asia Cup Schedule, Asia cup Points Table वाले खिलाड़ियों की जानकारी हिंदी में हिंदुस्तान पर |