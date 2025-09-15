Sulakshana Naik want team india to not take unnecessary pressure during wc says team can win women's World Cup विश्व कप जीत सकती है…भारतीय टीम को लेकर सुलक्षणा नाइक को है सिर्फ एक चीज की टेंशन, Cricket Hindi News - Hindustan
विश्व कप जीत सकती है…भारतीय टीम को लेकर सुलक्षणा नाइक को है सिर्फ एक चीज की टेंशन

भारत की पूर्व क्रिकेटर सुलक्षणा नाइक का मानना है कि आगामी टूर्नामेंट में अगर भारतीय टीम दबाव झेलने में सफल रहती है तो वह महिला विश्व कप जीत सकती है।

Himanshu Singh BhashaMon, 15 Sep 2025 05:33 PM
भारत की पूर्व विकेटकीपर बल्लेबाज सुलक्षणा नाइक ने सोमवार को कहा कि भारतीय महिला टीम घरेलू मैदान पर विश्व कप जीतने में सक्षम है, बशर्ते वह दबाव से निपट सके। भारतीय महिला टीम अभी तक वनडे विश्व कप नहीं जीत पाई है तथा वह 30 सितंबर से भारत और श्रीलंका में होने वाले टूर्नामेंट में ट्रॉफी का यह इंतजार खत्म करने की कोशिश करेगी।

भारत के लिए दो टेस्ट, 46 वनडे और 31 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने वाली नाइक ने विश्व कप ट्रॉफी दौरे के दौरान एक पैनल चर्चा में कहा, ‘‘यह टीम विश्व कप जीतने में पूरी तरह सक्षम है। मैं केवल दबाव को लेकर चिंतित हूं। उन्हें दबाव नहीं लेना चाहिए।‘‘ बीसीसीआई की क्रिकेट सलाहकार समिति के सदस्य नाइक ने कहा, ‘‘भारतीय महिला टीम को इसकी आदत डालनी चाहिए। भारतीय पुरुष टीम इसकी आदी हो चुकी है। उन्हें इसकी परवाह नहीं है। महिला टीम को उनसे सीख लेनी चाहिए ।’’

पूर्व भारतीय खिलाड़ी संगीता कटवारे ने कहा कि विश्व कप में स्पिनरों की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। उन्होंने कहा, ‘‘स्पिनर इस विश्व कप की कुंजी होंगे। लेकिन इसके लिए सामूहिक प्रयास की जरूरत पड़ेगी। खिलाड़ियों को एक दूसरे का पूरा समर्थन करना होगा।’’

भारतीय टीम इस समय ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज खेल रही है। पहले वनडे में भारत को 8 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। पिछले साल भारत को ऑस्ट्रेलिया में 0-3 से हार मिली थी इसलिए भारत के पास न सिर्फ वनडे विश्व कप की तैयारी का अवसर है बल्कि ऑस्ट्रेलिया से अपनी हार का बदला लेने का भी मौका है। इस दौरे के बाद हालांकि भारतीय टीम ने अच्छा प्रदर्शन किया है।

उन्होंने आयरलैंड को 3-0 से हराया, श्रीलंका में दक्षिण अफ्रीका की मौजूदगी के साथ हुई त्रिकोणीय सीरीज में जीत दर्ज की और फिर इंग्लैंड दौरे पर भी टी20 अंतरराष्ट्रीय (3-2) और वनडे (2-1) दोनों दोनों प्रारूपों में जीत दर्ज की। भारत ने अपना पिछला वनडे इंग्लैंड के खिलाफ खेला था, जहां तीन मैचों की सीरीज में उन्हें 2-1 से जीत मिली थी।

