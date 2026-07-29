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टी दिलीप की हो गई टीम इंडिया से छुट्टी, कौन होगा अगला फील्डिंग कोच? दावेदार का नाम आया सामने

By Vikash Gaur
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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टीम इंडिया के कोचिंग स्टाफ से दो दिग्गजों की छुट्टी हो गई है। हालांकि, इन दो खिलाड़ियों की जगह सिर्फ एक ही शख्स को नौकरी मिलने की संभावना है। उस दावेदार का नाम भी सामने आ गया है, जो रेस में सबसे आगे है।

T Dilip
भारतीय क्रिकेट टीम के फील्डिंग कोच टी दिलीप

टीम इंडिया जब अगला अपना इंटरनेशनल मैच खेलेगी तो सपोर्ट स्टाफ में दो सदस्य नहीं होंगे। उनकी जगह एक नया सदस्य लेने वाला है। टीम इंडिया से असिस्टेंट कोच रेयान टेन डोशेट और फील्डिंग कोच टी दिलीप की छुट्टी हो गई है। डोशेट अपना पद छोड़ना चाहते थे, क्योंकि उनकी भूमिका का कुछ अता-पता नहीं था। वहीं, टी दिलीप के टेन्योर को एक्सटेंशन इस बार नहीं मिला है। फील्डिंग का स्तर भी पिछले कुछ समय में खराब रहा है। ऐसे में अब नए विकल्प की तलाश की जा रही है और टॉप दावेदार का नाम भी सामने आ गया है।

बीसीसीआई असिस्टेंट कोच और फील्डिंग कोच की जगह सिर्फ एक ही शख्स को रखने पर विचार कर रहा है। पीटीआई की रिपोर्ट की मानें तो टी दिलीप की जगह अगले फील्डिंग कोच शुभदीप घोष के होने की संभावना है। इंटरनेशनल क्रिकेट तो वे कभी खेले नहीं हैं, लेकिन डोमेस्टिक क्रिकेट और कोचिंग का उन्हें अच्छा खासा अनुभव है। ऐसे में शुभदीप घोष को टीम इंडिया में जिम्मेदारी मिल सकती है। यह भारतीय टीम के साथ उनका पहला कार्यकाल होगा। वे इससे पहले कभी भी मेंस टीम के साथ नहीं जुड़े रहे।

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कौन हैं शुभदीप घोष?

सुभदीप घोष एक घरेलू स्तर के खिलाड़ी रहे हैं। उनका जन्म 1968 में असम के डिगबोई में हुआ था। मिडिल-ऑर्डर बैटर और ऑफ स्पिनर के तौर पर उन्होंने अपना क्रिकेटर करियर समाप्त किया। असम की स्टेट टीम के अलावा वे रेलवे के लिए भी खेले। घोष ने फर्स्ट-क्लास और लिस्ट A क्रिकेट में 17-17 मैच खेले, जिसमें उन्होंने क्रमशः 316 और 307 रन बनाए। उन्होंने 1994-95 के सीजन में दोनों फॉर्मेट में डेब्यू किया था। घोष ने अपना आखिरी फर्स्ट-क्लास गेम साल 2004 में खेला और एक साल के बाद अपना आखिरी लिस्ट ए मैच भी खेला था।

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एक खिलाड़ी के तौर पर अपना करियर खत्म होने के बाद घोष ने कोचिंग की दुनिया में कदम रखा। वे एक दशक से ज्यादा समय से कोचिंग की सेवाएं दे रहे हैं। वह पिछले छह से सात सालों से बीसीसीआई के सिस्टम का भी हिस्सा हैं। राहुल द्रविड़ जब नेशनल क्रिकेट एकेडमी के प्रमुख थे, तो उसमें सुभदीप घोष भी उनकी टीम का हिस्सा थे। घोष ने 2021 में ऑस्ट्रेलिया दौरे पर भारतीय महिला क्रिकेट टीम के फील्डिंग कोच के तौर पर काम किया हुआ। इसके अलावा वह इंडिया A और इंडिया U19 टीम से भी जुड़े रहे हैं। इसके अलावा आईपीएल में वह कोलकाता नाइट राइडर्स का हिस्सा रहे हैं। 2014 में वे कोचिंग स्टाफ थे, जब टीम दूसरी बार चैंपियन बनी थी। दिल्ली कैपिटल्स के फील्डिंग कोच के तौर पर भी वे काम कर चुके हैं।

Vikash Gaur

लेखक के बारे में

Vikash Gaur

विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स


संक्षिप्त विवरण:

विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


विस्तृत बायो:

परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।


करियर का सफर:
मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।


खेल जगत की कवरेज और विशेषज्ञता:
अपने अब तक के करियर में विकाश ने दुनिया के कई बड़े खेल आयोजनों को डेस्क और फील्ड पर रहकर कवर किया है। उनकी विशेषज्ञता केवल क्रिकेट तक सीमित नहीं है, बल्कि वह मल्टी-स्पोर्ट्स इवेंट्स की भी गहरी समझ रखते हैं। उन्होंने निम्नलिखित प्रमुख आयोजनों का व्यापक विश्लेषण और रिपोर्टिंग की है:


क्रिकेट:आईसीसी क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल और द्विपक्षीय सीरीज।


ग्लोबल इवेंट्स: ओलंपिक गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल और एशियाई खेल


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विकाश का मानना है कि खेल पत्रकारिता केवल स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह खिलाड़ियों के संघर्ष, खेल की रणनीति और डेटा के पीछे छिपी कहानी को पाठकों तक पहुंचाने का माध्यम है। लाइव हिन्दुस्तान में अपनी भूमिका में वह सुनिश्चित करते हैं कि खेल की खबरें सटीक, तेज और निष्पक्ष हों, जिससे पाठकों को एक संपूर्ण अनुभव मिल सके।


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