टी दिलीप की हो गई टीम इंडिया से छुट्टी, कौन होगा अगला फील्डिंग कोच? दावेदार का नाम आया सामने
टीम इंडिया के कोचिंग स्टाफ से दो दिग्गजों की छुट्टी हो गई है। हालांकि, इन दो खिलाड़ियों की जगह सिर्फ एक ही शख्स को नौकरी मिलने की संभावना है। उस दावेदार का नाम भी सामने आ गया है, जो रेस में सबसे आगे है।
टीम इंडिया जब अगला अपना इंटरनेशनल मैच खेलेगी तो सपोर्ट स्टाफ में दो सदस्य नहीं होंगे। उनकी जगह एक नया सदस्य लेने वाला है। टीम इंडिया से असिस्टेंट कोच रेयान टेन डोशेट और फील्डिंग कोच टी दिलीप की छुट्टी हो गई है। डोशेट अपना पद छोड़ना चाहते थे, क्योंकि उनकी भूमिका का कुछ अता-पता नहीं था। वहीं, टी दिलीप के टेन्योर को एक्सटेंशन इस बार नहीं मिला है। फील्डिंग का स्तर भी पिछले कुछ समय में खराब रहा है। ऐसे में अब नए विकल्प की तलाश की जा रही है और टॉप दावेदार का नाम भी सामने आ गया है।
बीसीसीआई असिस्टेंट कोच और फील्डिंग कोच की जगह सिर्फ एक ही शख्स को रखने पर विचार कर रहा है। पीटीआई की रिपोर्ट की मानें तो टी दिलीप की जगह अगले फील्डिंग कोच शुभदीप घोष के होने की संभावना है। इंटरनेशनल क्रिकेट तो वे कभी खेले नहीं हैं, लेकिन डोमेस्टिक क्रिकेट और कोचिंग का उन्हें अच्छा खासा अनुभव है। ऐसे में शुभदीप घोष को टीम इंडिया में जिम्मेदारी मिल सकती है। यह भारतीय टीम के साथ उनका पहला कार्यकाल होगा। वे इससे पहले कभी भी मेंस टीम के साथ नहीं जुड़े रहे।
कौन हैं शुभदीप घोष?
सुभदीप घोष एक घरेलू स्तर के खिलाड़ी रहे हैं। उनका जन्म 1968 में असम के डिगबोई में हुआ था। मिडिल-ऑर्डर बैटर और ऑफ स्पिनर के तौर पर उन्होंने अपना क्रिकेटर करियर समाप्त किया। असम की स्टेट टीम के अलावा वे रेलवे के लिए भी खेले। घोष ने फर्स्ट-क्लास और लिस्ट A क्रिकेट में 17-17 मैच खेले, जिसमें उन्होंने क्रमशः 316 और 307 रन बनाए। उन्होंने 1994-95 के सीजन में दोनों फॉर्मेट में डेब्यू किया था। घोष ने अपना आखिरी फर्स्ट-क्लास गेम साल 2004 में खेला और एक साल के बाद अपना आखिरी लिस्ट ए मैच भी खेला था।
एक खिलाड़ी के तौर पर अपना करियर खत्म होने के बाद घोष ने कोचिंग की दुनिया में कदम रखा। वे एक दशक से ज्यादा समय से कोचिंग की सेवाएं दे रहे हैं। वह पिछले छह से सात सालों से बीसीसीआई के सिस्टम का भी हिस्सा हैं। राहुल द्रविड़ जब नेशनल क्रिकेट एकेडमी के प्रमुख थे, तो उसमें सुभदीप घोष भी उनकी टीम का हिस्सा थे। घोष ने 2021 में ऑस्ट्रेलिया दौरे पर भारतीय महिला क्रिकेट टीम के फील्डिंग कोच के तौर पर काम किया हुआ। इसके अलावा वह इंडिया A और इंडिया U19 टीम से भी जुड़े रहे हैं। इसके अलावा आईपीएल में वह कोलकाता नाइट राइडर्स का हिस्सा रहे हैं। 2014 में वे कोचिंग स्टाफ थे, जब टीम दूसरी बार चैंपियन बनी थी। दिल्ली कैपिटल्स के फील्डिंग कोच के तौर पर भी वे काम कर चुके हैं।
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स
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मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।
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