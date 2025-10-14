यह सबसे खराब ऑस्ट्रेलियाई टीम...डेविड वॉर्नर की एशेज भविष्यवाणी पर स्टुअर्ट ब्रॉड का तीखा हमला

ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच 21 नवंबर से पांच टेस्ट मैचों की एशेज सीरीज खेली जानी है। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व ओपनर डेविड वॉर्नर ने एशेज को लेकर 4-0 भविषयवाणी की थी। स्टुअर्ट ब्रॉड ने अब तीखा हमला किया है।

स्टुअर्ट ब्रॉड ने ऑस्ट्रेलिया के पूर्व धाकड़ ओपनर डेविड वॉर्नर की एशेज भविष्यवाणी पर तीखा हमला किया है। वॉर्नर ने कहा था कि ऑस्ट्रेलियाई टीम आगामी एशेज 4-0 से जीतेगी। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच 21 नवंबर से पांच टेस्ट मैचों की एशेज सीरीज आयोजित होगी। पहला मैच पर्थ के मैदान पर होगा। इंग्लैंड के पूर्व तेज गेंदबाज ब्रॉड ने मौजूदा ऑस्ट्रेलियाई टीम को 2010 के बाद से सबसे खराब ऑस्ट्रेलियाई टीम करार दिया है।

ब्रॉड ने जोस बटलर के साथ अपने पॉडकास्ट 'फॉर द लव ऑफ क्रिकेट' में कहा, "मुझे नहीं पता कि मैं इसका क्या मतलब निकालूं। 4-0 (एक वॉशआउट) की भविष्यवाणी है। ऑस्ट्रेलिया में किसी भी टीम के लिए जीतना काफी मुश्किल है। ऑस्ट्रेलिया को प्रबल दावेदार होना होगा। असल सवाल यह कि कौन सी टीम दबाव में है। मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलिया दबाव में है क्योंकि उनकी टीम, उनके कप्तान और उनकी फिटनेस पर सवालिया निशान हैं।" ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस पीठ की समस्या से जूझ रहे हैं। उनके एशेज में खेलने पर अभी स्पष्टता नहीं है।

पूर्व गेंदबाज ने आगे कहा, "यह शायद 2010 के बाद से सबसे खराब ऑस्ट्रेलियाई टीम है, और यह 2010 के बाद से सबसे अच्छी इंग्लैंड टीम है। ऑस्ट्रेलिया के प्लान और अप्रोच में बेहद निरंतरता रही है, और अब उनके पास वो नहीं है। यह 2010/11 जैसी ही स्थिति है, जब ऑस्ट्रेलिया कंफ्जूज था।" वहीं, ब्रॉड ने आगामी एशेज सीरीज के लिए भविष्यवाणी के बारे में पूछे जाने पर कोई सीधा जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा, “इंग्लैंड के बहुत अच्छा प्रदर्शन करने की पूरी संभावना है और ऑस्ट्रेलिया के खराब प्रदर्शन करने की भी अच्छी संभावना है।”