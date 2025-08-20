Stuart broad former English bowler with more than 600 test wickets now wants to try his hand at coaching अगले साल तक… टेस्ट में 600 से ज्यादा विकेट ले चुका धाकड़ गेंदबाज अब कोचिंग में आजमाना चाहता है हाथ, Cricket Hindi News - Hindustan
Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Stuart broad former English bowler with more than 600 test wickets now wants to try his hand at coaching

अगले साल तक… टेस्ट में 600 से ज्यादा विकेट ले चुका धाकड़ गेंदबाज अब कोचिंग में आजमाना चाहता है हाथ

इंग्लैंड के दिग्गज गेंदबाज रहे स्टुअर्ट ब्रॉड अब कोचिंग में हाथ आजमाना चाहते हैं। वह इंग्लैंड की युवा प्रतिभाओं को निखारना और संवारना चाहते हैं। उन्होंने अपनी दूसरी हसरत क्रिकेट कॉमेंट्री करने की बताई है। उन्होंने कहा कि उन्हें रवि शास्त्री का अंदाज बहुत भाता है।

Chandra Prakash Pandey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली, भाषाWed, 20 Aug 2025 03:30 PM
share Share
Follow Us on
अगले साल तक… टेस्ट में 600 से ज्यादा विकेट ले चुका धाकड़ गेंदबाज अब कोचिंग में आजमाना चाहता है हाथ

इंग्लैंड के पूर्व तेज गेंदबाज स्टुअर्ट ब्रॉड कोच की भूमिका निभाने की योजना बना रहे हैं जहां वह एक दिन जोफ्रा आर्चर और जिमी एंडरसन जैसे गेंदबाज तैयार कर सकें। टेस्ट क्रिकेट में अपने हमवतन एंडरसन के बाद दूसरे सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले तेज गेंदबाज ब्रॉड ने कहा कि उन्होंने इंग्लैंड क्रिकेट टीम के प्रबंध निदेशक रॉब की से बात की है और अंडर-17 के साथ-साथ अंडर-19 खिलाड़ियों को तैयार करने की इच्छा व्यक्त की है।

टेस्ट क्रिकेट में 604 विकेट लेने वाले ब्रॉड ने द टेलीग्राफ से कहा, ‘‘निश्चित रूप से में कोचिंग से जुड़ना चाहता हूं। मैंने रॉब की से इस बारे में बात की है कि जब कार्यक्रम अनुकूल हो तो मैं इंग्लैंड की टीम में युवा गेंदबाजों के साथ काम करना चाहता हूं।’’

ब्रॉड ने कहा कि हालांकि उन्होंने कोचिंग में कदम रखने के लिए कोई समयसीमा तय नहीं की है, लेकिन उन्हें उम्मीद है कि वह अगले साल की शुरुआत में कोचिंग से जुड़ सकते हैं।

उन्होंने कहा, ‘‘मैंने कोचिंग के लिए कोई लक्ष्य या तारीख या भविष्य के बारे में कुछ तय नहीं किया है, लेकिन पूरी संभावना है कि अगले साल से मैं कोचिंग में अधिक समय दे सकता हूं।’’

ये भी पढ़ें:'लोगों को शिकायत, ये 3 कभी हंसते नहीं दिखे और उनमें एक गंभीर', DK की कार्तिकगीरी

ब्रॉड के लिए कोचिंग नई चीज नहीं है। वह लॉर्ड्स में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल से पहले दक्षिण अफ्रीकी क्रिकेट टीम के गेंदबाजी सलाहकार थे। दक्षिण अफ्रीका ने यह मैच जीतकर अपना पहला आईसीसी विश्व खिताब जीता था।

उनका मानना है कि वह इंग्लैंड टीम में युवा गेंदबाजों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

ब्रॉड की दूसरी इच्छा एक अच्छा कॉमेंटेटर बनने की है और उनका मानना है कि भारतीय क्रिकेटर से कॉमेंटेटर बने रवि शास्त्री की आवाज बहुत आकर्षक है।

उन्होंने कहा, ‘‘रिकी पोंटिंग विस्तार से बहुत अच्छा विश्लेषण करते हैं। रवि शास्त्री का लहजा शानदार है। मैं इन लोगों से सीखता रहता हूं। अभी मैं पूरी तरह से इसी पर अपना ध्यान लगा रहा हूं। मैं अभी उस स्तर का कॉमेंटेटर नहीं हूं लेकिन मैं सहज महसूस करता हूं।’’