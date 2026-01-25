Cricket Logo
230, 209, 179, 168...पिछली 10 पारियों में भारतीय धुरंधरों का विस्फोटक स्ट्राइक रेट

संक्षेप:

टीम इंडिया के नए खिलाड़ी हमेशा आक्रामक रूख अपनाते हैं और तेज गति से रन बनाते हैं। उनका विस्फोटक अंदाज टीम इंडिया को जीतने में बहुत मददगार साबित होता है। पिछली दस पारियों में भारतीय बल्लेबाजों ने आग उगली है। उनका स्ट्राइक रेट देखने से पता चलता है कि भारतीय बल्लेबाजी क्रम में किस तरह का फायर पावर है।

Jan 25, 2026 11:23 pm ISTVimlesh Kumar Bhurtiya लाइव हिन्दुस्तान
भारतीय टीम अपने टी-20 क्रिकेट के इतिहास के सबसे बेहतरीन दौर से गुजर रही है। 2024 वर्ल्ड कप में जीतने के बाद इस फॉर्मेट में टीम इंडिया का एकछत्र राज रहा है। विश्व कप के बाद भारतीय टीम की कमान रोहित शर्मा के बाद सूर्यकुमार यादव के हाथों में आई और खास बात यह है कि सूर्या की कप्तानी में भारतीय टीम ने एक भी टी-20 सीरीज अब तक नहीं हारी है। इस टीम ने जो भी सामने आया उसको बुरी तरह रगड़ा और अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया।

2024 टी-20 वर्ल्ड कप के बाद भारतीय टीम ने अपने खेलने के अंदाज में भी परिवर्तन किया है। टीम इंडिया के नए खिलाड़ी हमेशा आक्रामक रूख अपनाते हैं और तेज गति से रन बनाते हैं। उनका विस्फोटक अंदाज टीम इंडिया को जीतने में बहुत मददगार साबित होता है। पिछली दस पारियों में भारतीय बल्लेबाजों ने आग उगली है। उनका स्ट्राइक रेट देखने से पता चलता है कि भारतीय बल्लेबाजी क्रम में किस तरह का फायर बैंक है।

पिछली 10 पारियों में अभिषेक शर्मा ने अपनी धाक जमाते हुए 230 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की है जो यह बताता है कि वे कितने खतरनाक बैटर हैं। ईशान किशन ने अपनी पिछली 10 टी-20 पारियों में 209 की स्ट्राइक रेट के साथ बल्लेबाजी की है। शिवम दुबे ने अपने पिछले 10 टी-20 मैचों में 179 की स्ट्राइक रेट के साथ रन बनाए हैं। दुनिया के सबसे बेहतरीन वाइट बॉल ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या का पिछली 10 टी-20 पारियों में स्ट्राइक रेट 168 का रहा है। वहीं सूर्यकुमार यादव का पिछली 10 पारियों में स्ट्राइक रेट 148 का रहा है। सूर्या का यह हाल तब है जब बीते साल से वे लगातार खराब फॉर्म से जूझ रहे हैं। हालांकि, पिछली 2 पारियों में कप्तान सूर्या ने बैक-टू-बैक अर्धशतक जड़े हैं, जिससे भारत की वर्ल्ड कप जीतने की उम्मीदें प्रबल हो रही हैं। भारत की इस फायरब्रांड बैटिंग के कारण दुनिया के अन्य देशों के खिलाड़ियों में कहीं ना कहीं जरूर भारत के लिए डर घर करेगा।

पिछली 10 टी-20 पारियों में भारतीय धुरंधरों के स्ट्राइक रेट

अभिषेक शर्मा- 230

ईशान किशन-209

शिवम दुबे-179

हार्दिक पांड्या- 168

सूर्यकुमार यादव-148

