T20 World Cup 2026 में अजब संयोग! एक भाई इंग्लैंड का 'मैच विनर', दूसरा जिम्बाब्वे का 'ट्रम्प कार्ड'
T20 World Cup 2026 में अजब संयोग देखने को मिला है। शायद पहली बार ऐसा है, जब दो सगे भाई दो अलग-अलग देशों के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हुए दिखाई देंगे। इंग्लैंड के लिए सैम करन खेल रहे हैं।
T20 World Cup 2026 में एक अजब संयोग देखने को मिला है। टी20 विश्व कप क्या, किसी भी आईसीसी इवेंट में शायद पहली बार ऐसा होगा, जब दो सगे दो अलग-अलग टीमों के लिए खेलते हुए नजर आएंगे। एक भाई इंग्लैंड के लिए टी20 विश्व कप खेल रहा है, जबकि दूसरे भाई को रिप्लेसमेंट के तौर पर किसी अन्य देश की टीम में शामिल किया गया है। ये कोई और नहीं, बल्कि सैम करन और बेन करन हैं. जो दो अलग-अलग देशों के लिए टी20 विश्व कप में खेलते हुए नजर आएंगे।
ऑलराउंडर सैम करन इंग्लैंड की टीम का हिस्सा हैं और टी20 विश्व कप में खेल रहे हैं, जबकि उनके भाई बेन करन को जिम्बाब्वे की टीम में जगह मिली है। जिम्बाब्वे की टीम के बल्लेबाज ब्रेंडन टेलर चोट के कारण टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। उनकी जगह बेन करन को मौका दिया गया है। ICC मेन्स T20 वर्ल्ड कप 2026 की इवेंट टेक्निकल कमिटी ने जिम्बाब्वे टीम में ब्रेंडन टेलर की जगह बेन करन को शामिल करने की मंजूरी दे दी है।
9 फरवरी को ओमान के खिलाफ मैच के दौरान राइट हैमस्ट्रिंग में चोट लगने के बाद ब्रेंडन टेलर के बाहर होने पर करन को रिप्लेसमेंट के तौर पर चुना गया था। किसी खिलाड़ी की जगह लेने के लिए इवेंट टेक्निकल कमिटी की मंजूरी की जरूरत होती है, तभी रिप्लेसमेंट प्लेयर को आधिकारिक तौर पर टीम में शामिल किया जा सकता है। इस तरह आने वाले मैचों में बेन करन जिम्बाब्वे की टीम का हिस्सा होंगे।
टी20 विश्व कप में दो सगे भाई एक ही टीम के लिए जरूर खेले हैं और इस बार भी कुछ टीमें हैं, जिनमें सगे भाई खेल रहे हैं, लेकिन ऐसा कभी नहीं देखा गया, जब दो अलग-अलग देशों के लिए सगे भाई टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट खेलें। सैम करन के एक और भाई हैं, टॉम करन, जो इंग्लैंड के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट खेल चुके हैं। वहीं, पिता केविन मेलकम करन जिम्बाब्वे के पूर्व क्रिकेटर रहे हैं। केविन के पिता केविन पैट्रिक करन भी क्रिकेटर थे, जिन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली थी।
बेन करन ने जिम्बाब्वे के लिए 8 टेस्ट और 8 वनडे इंटरनेशनल मैच खेले हैं, लेकिन कोई भी टी20 इंटरनेशनल मैच जिम्बाब्वे के लिए उन्होंने नहीं खेला है। हालांकि, 43 टी20 मैचों का अनुभव उनको डोमेस्टिक और लीग क्रिकेट का है। अगर वे खेलते हैं तो सीधे टी20 विश्व कप में टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू करेंगे।
