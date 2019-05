VIDEO: दिल्ली को हराने के बाद जीवा ने धौनी को दिया ये 'प्यारा गिफ्ट'

IPL2019,Qualifier 2 CSKvsDC: महेंद्र सिंह धौनी और उनकी लाड़ली जीवा ने इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2019) के इस सीजन में कई बार फैन्स का दिल जीता। आईपीएल के दौरान जीवा और धौनी के कई वीडियोज और तस्वीरें वायरल हुईं। दिल्ली कैपिटल्स को 6 विकेट से मात देकर चेन्नई सुपर किंग्स ने 8वीं बार आईपीएल के फाइनल में अपनी जगह बनाई। दिल्ली और चेन्नई के मैच के बाद जीवा और धौनी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो को फैन्स काफी पसंद कर रहे हैं।

मैच के बाद जीवा के हाथ में धौना का स्टेच्यू था, जिसे देखकर जीवा काफी खुश हो रही थीं। धौनी को ये मिनिएचर उनके एक फैन ने दिया था। जब दिल्ली को हराकर धौनी जीवा के पास पहुंचे थे तो बेटी ने अपने पापा पर जमकर लाड़ जताया।

सोशल मीडिया पर फैन्स ने जीवा और धौनी के इस क्यूट वीडियो को शेयर किया है। जीवा कभी धौनी की नाक खींचती तो कभी नाक सहलाती। इसके बाद जीवा ने धौनी के गालों पर प्यारा सा किस दिया। जीवा के किस के बाद धौनी के चेहरे पर क्यूट सी स्माइल आ गई।

मैच जीतने के बाद महेंद्र सिंह धौनी जीवा, सुरेश रैना की बेटी ग्रेसिया और सीएसके टीम के बाकी बच्चों के साथ मैदान पर खेलते हुए नजर आए।

DHONI Playing with Ziva and Gracia After Yesterday's Match 😍💛 pic.twitter.com/cILrkPUFXM