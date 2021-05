जिम्बाब्वे के इस क्रिकेटर पर खेलने के लिए अच्छे जूते तक नहीं, सोशल मीडिया पर मांगी हेल्प

क्रिकेट एक ऐसा गेम है, जहां कई खिलाड़ियों ने अपने प्रदर्शन के दम पर बेहिसाब नाम और शोहरत पाई है। वर्तमान समय में लगभग सभी देशों द्वारा टी-20 लीग शुरू करने की वजह से अधिकतर क्रिकेटरों को आर्थिक दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ता है। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है, जिसमें कई खिलाड़ियों को बुरे दौर से भी गुजरना पड़ता है। एक ऐसी ही कहानी जिम्बाब्वे के क्रिकेटर रयान बर्ल की है, जिनके पास खेलने के लिए अच्छी कंडीशन के जूते तक नहीं हैं। उन्होंने इसके लिए सोशल मीडिया पर मदद की गुहार लगाई है।

विराट कोहली के पास सुनहरा मौका, WTC फाइनल में एक साथ हासिल कर सकते हैं तीन उपलब्धियां

उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर एक फोटो शेयर की है, जिसमें उनके जूते और ग्लू दिख रहा है। इसके कैप्शन में उन्होंने लिखा है कि, 'कोई है जो जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम के जूतों को स्पॉन्सर करना चाहता है, ताकि खिलाड़ियों को हर सीरीज के बाद सोल चिपकाने की जरूरत न पड़े।'

Any chance we can get a sponsor so we don’t have to glue our shoes back after every series 😢 @newbalance @NewBalance_SA @NBCricket @ICAssociation pic.twitter.com/HH1hxzPC0m