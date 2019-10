हार्दिक पांड्या के ट्वीट पर जहीर खान ने की उनकी बोलती बंद, फैन्स ने किए ऐसे कमेंट्स

टीम इंडिया के ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या एक बार फिर विवाद में घिर गए हैं। पांड्या ने ट्विटर पर जिस तरह से पूर्व तेज गेंदबाज जहीर खान को जन्मदिन की बधाई दी, उसको लेकर फैन्स काफी भड़क गए थे। अब जहीर खान ने खुद पांड्या को शानदार जवाब दिया है। जहीर खान ने 7 अक्टूबर (सोमवार) को अपना 41वां जन्मदिन मनाया। पांड्या ने ट्विटर पर एक वीडियो शेयर कर जहीर को जन्मदिन की बधाई दी, लेकिन ये वीडियो ऐसा था कि फैन्स को बिल्कुल भी रास नहीं आया। वहीं अब जहीर ने पांड्या को करारा जवाब दिया है।

जहीर ने पांड्या के ट्वीट पर जवाब देते हुए लिखा, 'हाहाहाहा... जन्मदिन की शुभकामनाओं के लिए शुक्रिया, मेरी बैटिंग स्किल्स कभी आपकी बल्लेबाजी स्किल्स जैसी अच्छी नहीं है, लेकिन जन्मदिन उतना ही अच्छा रहा, जितनी अच्छी अगली गेंद थी मेरी, जिसका आपने सामना किया था।' जहीर के 41वें बर्थडे पर हार्दिक ने ट्वीट करते हुए कहा था, 'जन्मदिन मुबारक हो जैक...मुझे उम्मीद है आप भी गेंद को मैदान से बाहर मारेंगे जैसे कि मैंने यहां किया।'

Hahahaha....thank you for the wishes @hardikpandya7 my batting skills can never be as good as yours but the birthday was as good as the next delivery you faced from me in this match 😉 https://t.co/anhQdrUBN7