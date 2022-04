युजवेंद्र चहल ने शेयर किया IPL 2013 का दिल दहलाने वाला किस्सा- एक क्रिकेटर ने शराब पीकर उन्हें 15वीं मंजिल से बालकनी में टांग दिया था

युजवेंद्र चहल मस्ती-मजाक करने वाले खिलाड़ी नजर आते हैं, लेकिन उन्होंने आईपीएल 2013 का एक ऐसा किस्सा शेयर किया है, जब एक खिलाड़ी की मस्ती के चक्कर में उनकी जान जाते-जाते बची थी। तब वह मुंबई के साथ थे।

लाइव हिन्दुस्तान टीम,नई दिल्ली Namita Shukla Fri, 08 Apr 2022 08:28 AM

इस खबर को सुनें