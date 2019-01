VIDEO: 'चहल टीवी' पर रोहित शर्मा का स्पेशल इंटरव्यू, शतक पर कही ये बात

भारतीय लेग स्पिनर युजवेंद्र चहल ने नया टीवी शो शुरु किया है- चहल टीवी। भारतीय फैन्स विभिन्न दौरों पर क्रिकेट टीम के नजरिये को इस शो पर देख सकते हैं। इस शो के एक एपिसोड में चहल ने उप कप्तान रोहित शर्मा से पहले वनडे में बनाए उनके शानदार शतक के बारे में पूछा।



ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले वनडे में शतक पर रोहित शर्मा ने कहा, जब मैं शिखर धवन के साथ पारी की शुरुआत करने मैदान पर पहुंचा तो हमारी योजना नई गेंद को ठीक से खेलने की थी।''

रोहित ने कहा, ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज बहुत अच्छे हैं। हालांकि, भारत ने शिखर धवन, विराट कोहली और अंबाती रायडू के विकेट 4 ओवरों के अंतर में खो दिए थे।

रोहित शर्मा ने कहा, ''हम अपनी योजना के अनुसार नई गेंद को ठीक से नहीं खेल पाए और कुछ विकेट जल्दी ही खो दिए।'' चहल ने पूछा कि जब महेंद्र सिंह धौनी मैदान पर बल्लेबाजी करने पहुंचे तो उनकी क्या योजना थी। रोहित ने कहा, ''हम बड़ी भागीदारी करना चाहते थे।''

WATCH: In our fun segment of Chahal TV, we bring you up close with centurion @ImRo45 from Sydney 😁😁 - by @RajalArora



You think @yuzi_chahal did a good job?



Full Video Link 📽️📽️👉👉 https://t.co/6V0258Zmtz pic.twitter.com/O5B7YxTDod