पार्थिव पटेल के इंटरव्यू में नाचते हुए घुस गए युजवेंद्र चहल, VIDEO में देखें फिर क्या हुआ

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2019) में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का आगाज काफी खराब रहा था। लेकिन टीम में डेल स्टेन की एंट्री के बाद मानो आरसीबी की किस्मत ही बदल गई है। रविवार को खेले गए आईपीएल मैच में आरसीबी ने चेन्नई सुपर किंग्स पर एक रन की रोमांचक जीत दर्ज की। इस जीत के साथ उनकी प्लेऑफ में पहुंचने की संभावना बची हुई है। इस जीत में पार्थिव पटेल का बड़ा योगदान रहा। वह अंतिम गेंद पर शार्दुल ठाकुर को आउट करने के लिए खुद दौड़ पड़े।

इस शानदार जीत के बाद आरसीबी ने अपने ऑफिशियल टिे्वटर अकाउंट से एक वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में आरसीबी के कोच गैरी कर्स्टन पार्थिव पटेली की काबिलियत की तारीफ कर रहे हैं। जब गैरी कर्स्टन बोल रहे थे, तभी वहां युजवेंद्र चहल नाचते हुए पहुंच जाते हैं।

गैरी कर्स्टन ने युजवेंद्र चहल को देखने के बाद इस लेग स्पिनर की भी तारीफ की। वीडियो इस संदेश के साथ शेयर किया गया है- आरसीबी कैंप के साथ अच्छा समय। सुपर चैलेंजर पार्थिव पटेल और चैंपियन चहल के साथ कुछ हल्के- फुल्के पल।

#GoodTimes at the RCB camp! Super Challenger @parthiv9, gaffer @Gary_Kirsten & champ @yuzi_chahal share a light moment post game. 😍😍



Let's keep it this way until the end of the season, Challengers! #GameByGame #NeverBackDown #PlayBold pic.twitter.com/w0qDAocsjj