युजवेंद्र चहल ने क्विंटन डिकॉक को किया ट्रोल, देखें मजेदार ट्वीट

India vs South Africa, 1st Test: टीम इंडिया के स्पिनर युजवेंद्र चहल भारतीय टेस्ट टीम का हिस्सा नहीं हैं। ऐसे में वह भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेली जा रही 3 टेस्ट मैचों की सीरीज में नहीं खेल रहे हैं, लेकिन फिर भी इस सीरीज की बारीक से बारीक बात पर भी वह नजर बनाए हुए हैं। सोशल मीडिया पर दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी क्विंटन डिकॉक की एक तस्वीर वायरल हो रही है, जिन पर युजवेंद्र चहल ने उन्हें ट्रोल कर दिया है।

सोशल मीडिया पर डिकॉक की जो तस्वीर वायरल हो रही है, उसमें वह मैदान पर आरामदायक अंदाज में लेटे हुए नजर आ रहे हैं। यह तस्वीर बिल्कुल वैसी ही है, जैसी वर्ल्ड कप के दौरान युजवेंद्र चहल की थी। युजवेंद्र चहल की तस्वीर वर्ल्ड कप के दौरान भारत और श्रीलंका के मैच के दौरान की थी। इस मैच में चहल को आराम देकर रवींद्र जडेजा को मौका दिया गया था।

इस मैच में चहल की एक तस्वीर वायरल हुई थी, जिसमें वह बाउंड्री के पास लेटे हुए नजर आ रहे थे। अब चहल वाले स्टाइल में ही डिकॉक की तस्वीर भी वायरल हो रही है। इस तस्वीर को शेयर करते हुए चहल ने लिखा है- क्विनी भाई आपसे ना हो पाएगा।

चहल के इस ट्वीट के बाद से फैन्स ने भी इस पोस्ट पर मजेदार रिएक्शंस दिए हैं।

Everyone wants to be like chahal_/\_ pic.twitter.com/CYbb92WZ0t