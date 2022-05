RR vs CSK: युजवेंद्र चहल ने की इमरान ताहिर के बड़े रिकॉर्ड की बराबरी, आईपीएल में इतिहास रचने से हैं अब एक कदम दूर

Yuzvendra Chahal Most Wickets By A Spinner In A Single IPL Season: राजस्थान रॉयल्स के लेग स्पिनर युजवेंद्र चहल ने चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ आईपीएल 2022 के 68वें मुकाबले में दो विकेट लिए। इसी के साथ वह पर्पल कैप की रेस में वापस शीर्ष पर पहुंच गए हैं साथ ही उन्होंने इमरान ताहिर के बड़े रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। ताहिर ने 2019 में 26 विकेट के साथ आईपीएल 2019 में बतौर स्पिनर सबसे ज्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड बनाया था। चहल ने सीजन 15 में इतने विकेट लेकर ताहिर के इस रिकॉर्ड की बराबरी कर ली हैं और अब वह इतिहास रचने से मात्र एक कदम दूर हैं। राजस्थान रॉयल्स प्लेऑफ में पहुंचने के काफी करीब है, ऐसे में चहल को कम से कम एक मैच और खेलने का मौका मिलेगा। ऐसे में इस लेग स्पिनर की नजरें यह रिकॉर्ड अपने नाम करने पर होगी। चहल ने सीएसके के खिलाफ चार ओवर के कोटे में 26 रन खर्च कर दो विकेट लिए।

चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने इस मैच में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी चुनी। सीएसके की शुरुआत अच्छी नहीं रही था क्योंकि गायकवाड़ मात्र दो रन बनाकर पवेलियन लौट गए थे। इसके बाद बल्लेबाजी करने आए मोइन अली ने विपक्षी टीम के गेंदबाजों के धागे खोल दिए और 19 गेंदों पर अर्धशतक जड़ा।

दूसरे छोर पर मौजूद कॉनवे 14 गेंदों पर 16 रन बनाकर आउट हुए। कॉनवे के साथ सीएसके ने रायुडू और जगदीन गंवाए, ऐसे में अच्छी शुरुआत के बाद सीएसके फिर लड़खड़ा गई। धोनी ने अंत में मोइन अली का साथ देते हुए 26 रन बनाए। मोइन ने 13 चौकों और 3 छक्कों की मदद से 93 रनों की शानदार पारी खेली। चेन्नई सुपर किंग्स मोइन अली की इस पारी के दम पर 150 के स्कोर तक पहुंचने में कामयाब रही।