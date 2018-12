पहली बार मुंबई इंडियंस की जर्सी में नजर आए युवी, लोगों ने की ये दुआ

इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) में कौन सा खिलाड़ी किस टीम के लिए खेलेगा, इसका फैसला हो चुका है। मंगलवार को जयपुर में खिलाड़ियों की नीलामी हुई और सभी टीमों ने अपने मन मुताबिक खिलाड़ी खरीदे। मुंबई इंडियंस ने इस दौरान युवराज सिंह पर दांव लगाया। नीलामी के पहले राउंड में युवराज सिंह अनसोल्ड रहे और दूसरे राउंड में उन्हें मुंबई इंडियंस ने खरीद लिया।

ये पहला मौका है जब युवराज सिंह मुंबई इंडियंस के लिए खेलते नजर आएंगे। इससे पहले युवी किंग्स इलेवन पंजाब, दिल्ली डेयरडेविल्स, सनराइजर्स हैदराबाद और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर जैसी फ्रेंचाइजी टीमों के साथ खेल चुके हैं। मुंबई इंडियंस की जर्सी में जैसे ही युवी की पहली फोटो सामने आई, फैन्स ने दुआ करनी शुरू कर दी कि अब युवी की टीम इंडिया में भी वापसी हो जाए।

The moment we’ve all been waiting for!



Mr. Yuvraj Singh in the MI Blue and Gold 💙🦁#CricketMeriJaan @YUVSTRONG12 pic.twitter.com/Pt9lIkad2e — Mumbai Indians (@mipaltan) December 19, 2018

ज्यादातर फैन्स ने दुआ की है कि युवी 2019 वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया का हिस्सा बनकर इंग्लैंड जाएं। युवी पिछले काफी समय से इंटरनेशनल क्रिकेट से दूर चल रहे हैं। अब देखना ये है कि मुंबई इंडियंस का युवी पर दांव लगाना कितना सही साबित होता है। युवी का बेस प्राइस इस बार एक करोड़ रुपये था और इतनी ही रकम में मुंबई इंडियंस ने उन्हें खरीदा।

युवी की मुंबई इंडियंस जर्सी वाली फोटो पर आए ये कमेंट्स...

Hope yuvi will come into the team for worldcup💪💪 pic.twitter.com/Csm5p3WNXH — Madhu Tarakian (@Madhulucky11001) December 19, 2018

Most welcome mi side yuvi paaji

2019 Vivo IPL #is bar mi ka war ho jao sab log taiyar 💪💪 pic.twitter.com/bePF8GBiDC — Pawan kumar Yadav (@PawanYa64972391) December 19, 2018

Shar Ne Shikar Karna Chod Diya Isliye Aisa mat Samj Lena Ki Shar Buddha Ho gaya he Quki Aaj Bhi Wahi Jangal Ka Raja He

Ab Aayega Khel Ka Maja

2019 ipl welcome to Mumbai Yuvi🔥🔥🔥 pic.twitter.com/mQQvtDDeVw — Sagar Sawant (@SagarSa41797078) December 19, 2018