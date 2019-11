युवी ने विराट को जन्मदिन पर किया विश, लोगों ने पूछा- ये ताना था क्या?

टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली मंगलवार को 31 वर्ष के हो गए। उन्होंने अपना यह जन्मदिन पत्नी अनुष्का शर्मा के साथ भूटान में मनाया। इस अवसर पर विराट कोहली को दुनियाभर से बधाई संदेश मिले। टीम इंडिया के बाएं हाथ के पूर्व बल्लेबाज युवराज सिंह ने भी विराट कोहली को जन्मदिन की बधाई दी। लेकिन युवराज का यह बधाई संदेश इतना सीधा भी नहीं था। युवराज ने विराट के साथ अपनी दो पुरानी फोटो शेयर करते हुए ट्विटर पर लिखा, 'ये भी क्या दिन थे और एक आज का दिन है। तुम जहां भी रहो, हमेशा खुश रहो। भगवान तुम्हारा भला करे।'

Yeh bhi din they ! Aur ek aaj ka din hai ! Jahan bhi ho khush raho , God bless you always ! Happy birthday @imVkohli pic.twitter.com/kIuqtCwXIl