शोएब अख्तर ने युवराज सिंह को दी बधाई, युवी बोले- आपसे खाता था खौफ

पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर ने अपने अच्छे मित्र और रॉकस्टार युवराज सिंह (Yuvraj Singh) को उनके चमकदार करियर के लिए बधाई दी और कहा कि भारत में जितने भी बाएं हाथ के बल्लेबाज हुए उनमें वह सबसे ज्यादा कलात्मक थे। इसके जवाब में भारतीय खिलाड़ी ने कहा कि अख्तर ऐसे गेंदबाज थे, जिनसे वह अपने करियर के दौरान सबसे अधिक खौफ में रहते थे।

युवराज ने सोमवार (10 जून 2019) को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की। अपने करियर के दौरान उन्होंने कुछ उतार चढ़ाव भी देखे। वह भारत की विश्व कप 2011 में जीत के नायक थे तो इसके बाद उन्हें कैंसर से जूझना पड़ा था। अख्तर ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा, ''एक रॉक स्टार, एक मैच विजेता, एक अच्छा दोस्त, मेरा एक बहुत अच्छा जूनियर दोस्त।

उन्होंने कहा, ''मुझे नहीं लगता कि भारत में बाएं हाथ के बल्लेबाजों के मामले में युवराज सिंह जैसा कलात्मक बल्लेबाज कभी पैदा हुआ। वह बेहद प्रवाहमय बल्लेबाजी करते थे।''

अख्तर ने कहा, ''मुझे याद है जब मैं पहली बार 2003 में विश्व कप के दौरान सेंचुरियन में उसके खिलाफ खेला था, जहां उसने शानदार पारी खेली थी। मैं उसके पास गया और मैंने उससे बात की। मैं खेल के उसके ज्ञान से काफी प्रभावित था।''

युवराज को विश्व कप 2011 में टूर्नामेंट का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया था। अख्तर ने कहा, ''उसे विश्व कप 2011 में अपने प्रदर्शन के लिए वर्षों तक याद किया जाएगा।'' युवराज ने 2007 में विश्व टी-20 में इंग्लैंड के तेज गेंदबाज स्टुअर्ट ब्रॉड के एक ओवर में छह छक्के लगाए थे।

अख्तर ने कहा, ''उनके स्टुअर्ट ब्रॉड के एक ओवर में लगाए गए छह छक्के अविश्वसनीय थे। मैंने ऐसा कभी नहीं देखा था।'' उन्होंने कहा, ''वह बेहतरीन क्रिकेटर, बहुत अच्छा दोस्त और बेहद राष्ट्रप्रेमी भारतीय है। वह भारत के लिए हमेशा मैच जीतना चाहता था। जब भी बल्लेबाजी के लिए उतरता था तो हमें लगता था कि उसे आउट करना महत्वपूर्ण है क्योंकि वह मैच विजेता है।'' अख्तर ने कहा, ''मैं उन्हें सुखद भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता हूं। अब जल्दी दो बच्चों के पिता बनो। पहले गेंदबाजों को खिलाते रहे अब बच्चे खिलाने का वक्त है।''

इसके जवाब में युवराज ने कहा कि उन्हें 'रावलपिंडी एक्सप्रेस' का सामना करने से हमेशा डर लगता था। युवराज ने अपने टि्वटर पेज पर लिखा,'' यह सच्चाई है कि जब भी आप मेरे सामने गेंदबाजी करने आते थे तो मैं खौफ में रहता था। आपका सामना करने के लिए काफी साहस जुटाना पड़ता था। हमारे बीच कुछ रोचक मुकाबले हुए और वे क्षण हमेशा रोमांचित करेंगे।''

Thanks payan for ur lovely wishes. Trust me Everytime u ran into bowl at me it was terrifying ! Had to gather a lot of courage to face u. We had some great battles will always cherish those moments @shoaib100mph Shoaib Akhtar’s Special Message https://t.co/a1pdmT1mrA