IPL 2019 RCBvsMI: युवराज सिंह ने चहल को जड़े लगातार 3 छक्के, फैन्स बोले- याद आ गया वर्ल्ड कप

IPL2019, RCB vs MI: मुंबई इंडियंस के खिलाड़ी युवराज सिंह को इस साल हुई आईपीएल की नीलामी के आखिरी चरण मे खरीदा गया था। पंजाब किंग्स इलेवन से अलग होने के बाद इस साल एक बार फिर युवराज की नीलामी हुई। नीलामी के दौरान पहले राउंड में वह अनसोल्ड रहे, लेकिन इसके बाद दूसरे राउंड में मुंबई इंडियंस ने उन्हें एक करोड़ रुपए में खरीदा। युवराज सिंह ने मुंबई इंडियंस के इस भरोसे को बरकरार रखते हुए युवराज सिंह ने आईपीएल 2019 की शुरुआत शानदार ढंग से की है।

पहले ही मैच में उन्हें बल्ले से बढ़िया प्रदर्शन किया, लेकिन रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर में युवराज सिंह सिंह बेस्ट दिखाई दिए। पहले बल्लेबाजी करते हुए मुंबई इंडियंस की तरफ से रोहित शर्मा और क्विंटन डि काक बल्लेबाजी करने आए। युवराज नंबर 4 पर बल्लेबाजी करने उतरे। पहली कुछ गेंदों को युवराज ने बारीकी से देखा। वह स्पिनर के आने का इंतजार कर रहे थे। जब युजवेंद्र सिंह गेंदबाजी करने आए तो युवराज ने बड़े हिट्स के लिए खुद को तैयार किया।

उनकी पहली ही गेंद को बाएं हाथ के इस धाकड़ बल्लेबाज ने डीप स्क्वेयर पर उठा दिया। दूसरी गेंद को युवराज ने गेंदबाजी के सिर के ऊपर से उठाकर छक्का मारा। लेग स्पिनर दबाव में आ गए। अगली गेंद को फिर युवराज ने लॉन्ग ऑन के ऊपर से छक्के के लिए मारा।

युजवेंद्र चहल को लगातार तीन छक्के जड़कर युवराज सिंह ने फैन्स को 2007 के वर्ल्ड कप की याद दिला दी। इस वर्ल्ड कर में एक मैच के दौरान युवराज सिंह ने स्टुअर्ट ब्रॉड को लगातार 6 गेंदों में छह छक्के जड़े थे। सोशल मीडिया पर भी युवराज सिंह के इन छक्कों की जमकर तारीफ हुई।

M07: RCB vs MI – Yuvraj Singh Six https://t.co/aiVK9TDqC6 via @ipl — bishwa mohan mishra (@mohanbishwa) March 28, 2019

When Kohli hits - RCB celebrates



When Rohit hits - Mumbai Indians celebrates



When Yuvraj Singh hits - Whole India celebrates. 😍 — Godman Chikna (@Madan_Chikna) March 28, 2019

We need #yuvrajsingh and #dhoni jodi in 2019 world cup. Without yuvraj very tough to get the world cup.@BCCI pic.twitter.com/SQYyrHFCDv — PRANJAl (@Pranjal70353209) March 29, 2019

This is how the mumbai indians franchise has welcomed yuvraj singh and allowed Yuvi to play fearless cricket.❤️



Well Played #YuvrajSingh ❤️



#MIvsRCB pic.twitter.com/iPDbCVXnQE — GUJJU 😎 #RCBKMKB (@ahirhari03) March 29, 2019

Dear BCCI,

There is no one better then #yuvrajsingh when its comes to worldcups.



each and every indian want #yuvi play for india in World Cup 2019.@BCCI @YUVSTRONG12 💪#WorldCup2019 — Adityaraje (@Adityaraje44) March 28, 2019

Nice to see sixes of sixer king #YuvrajSingh after long time..😇👍 — Sunil Sharma (@sunilaarnav) March 28, 2019

watching yuvraj singh hitting 3 sixes in a row#RCBvMI pic.twitter.com/uUDJLvUjaL — Sunil- The cricketer (@1sInto2s) March 28, 2019

हालांकि, तीन छक्के खाने के बाद भी युजवेंद्र चहल पस्त नहीं हुए। उन्हें हमेशा ही साहसी गेंदबाज माना जाता है। उन्होंने चौथी गेंद ऑफ स्टंप्स के बाहर टॉस्ड अप डाली। युवराज ने इसे भी उठा कर मारा, लेकिन टाइमिंग सही नहीं हो पाई। लान्ग ऑफ पर खड़े मोहम्मद सिराज ने शानदार कैच पकड़ कर युवराज की छोटी, लेकिन धुआंदार पारी का अंत कर दिया।

एक ओवर में छह छक्के लगाने वाले युवराज ने आउट होने के बाद निराशा में अपनी बैट जमीन पर मारा, लेकिन फिर भी यह लग रहा है कि इस बार युवी ने आईपीएल के लिए भरपूर तैयारी की है। युवराज सिंह ने कहा, ''पिछले दो तीन महीने से मैं मुंबई में ही डीवाई पाटिल टूर्नामेंट खेल रहा हूं, जो आईपीएल खेलने वाले खिलाड़ियों के लिए अहम होता है। मैंने अपनी बॉडी, फिटनेस और बल्लेबाजी पर खूब काम किया है।''