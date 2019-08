VIDEO: युवराज सिंह का हरफनमौला परफॉर्मेंस, फिर भी हार गई टीम

पूर्व भारतीय दिग्गज युवराज सिंह की 51 रन की आतिशी पारी के बाद भी शनिवार को ग्लोबल टी-20 लीग में उनकी टीम टोरंटो नेशनल्स को ब्रैम्पटन वोल्व्स से 11 रन से हार का सामना करना पड़ा। जीत के लिए 223 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी टोरंटो नेशनल्स कप्तान युवराज की 22 गेंद में 51 रन की पारी के बावजूद निर्धारित 20 ओवर में सात विकेट के नुकसान पर 211 रन ही बना सकी।

युवराज सिंह ने अपनी पारी में पांच छक्के और तीन चौके लगाए। यानि युवराज सिंह ने 42 रन सिर्फ चौके-छक्कों की मदद से बनाए। उन्होंने गेंदबाजी में भी कमाल दिखाते हुए दो ओवर में 14 रन देकर एक विकेट चटकाए।

युवराज सिंह की पारी का अंत नवाब सिंह ने मुनसे के हाथों कैच आउट कराकर किया। टोरंटो नेशनल्‍स की यह चार मैचों में तीसरी हार रही और वह अंक तालिका में पांचवें स्‍थान पर हैं।

