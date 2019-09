VIDEO:युवराज ने किया ट्वीट, लिखा- बचपन में ही शुरू कर दी थी 6 छक्के मारने की प्रैक्टिस

भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व बल्लेबाज युवराज सिंह ने आज ही के दिन यानी 19 सितंबर 2007 को टी20 विश्व कप के पहले संस्करण में इंग्लैंड के खिलाफ स्टुअर्ट ब्रॉड के एक ओवर में 6 छक्के जड़ने का कारनामा किया था। युवराज ने इस दिन को याद करते हुए एक ​ट्वीट किया। उन्होंने इस मैच के साथ अपनी एक बचपन की तस्वीर पोस्ट कि जिसमें वह प्लास्टिक बैट से गेंद को मारने की कोशिश कर रहे हैं। युवराज ने इन दोनों तस्वीरों के साथ कैप्शन में लिखा, '12 साल! मैंने कभी नहीं सोचा था कि लगातार 6 छक्के मार दूंगा। हालांकि, तैयारी बहुत पहले ही शुरू कर दी थी। यह याद खास है।'

12 years ! Never thought I’ll hit 6 in a row . Although started practicing very early 🏏 special #memory . 666666 ☝🏼 pic.twitter.com/pUOvlzL1Cn

हाल ही में इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने वाले युवराज सिंह की कई पारियों को टीम इंडिया की यादगार जीत के लिए हमेशा याद किया जाएगा। इस स्टाइलिश लेफ्टहैंडर बल्लेबाज ने ऐसी ही एक पारी पहले टी20 विश्व कप में इंग्लैंड के खिलाफ खेली थी। साउथ अफ्रीका के किंग्समीड मैदान पर इंग्लैंड के खिलाफ भारतीय पारी का यह 19वां ओवर था, जिसे इंग्लैंड के युवा तेज गेंदबाज स्टुअर्ट ब्रॉड डाल रहे थे। युवी ने ब्रॉड के इस ओवर की सभी 6 गेंदों पर मैदान के चारों ओर छक्के लगाए। इस मैच में उन्होंने 12 गेंदों पर हाफ सेंचुरी भी ठोकी थी, टी20 इंटरनेशनल का सबसे तेज अर्धशतक है।

Always knew it from our under 19 days: If anyone can YouweCan! https://t.co/Kemh0F4NV3