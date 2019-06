युवराज सिंह ने संन्यास के बाद शेयर किया इमोशनल VIDEO

विश्वकप 2011 में भारत की खिताबी जीत में 'मैन ऑफ द टूर्नामेंट' रहे और कैंसर पर विजय पाने वाले भारतीय क्रिकेट के 'युवराज' (Yuvraj Singh) ने इंटरनेशनल क्रिकेट के साथ-साथ आईपीएल से भी संन्यास लेने की सोमवार को घोषणा कर दी। भारतीय क्रिकेट के सर्वश्रेष्ठ ऑलराउंडरों में शुमार युवराज सिंह ने अपने संन्यास की घोषणा ऐसे समय में की जब इंग्लैंड में आईसीसी का वनडे वर्ल्ड चल रहा है और भारत इस टूर्नामेंट में अपने दो मुकाबले लगातार जीत चुका है।

इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास का ऐलान करने के कुछ घंटों बाद युवराज सिंह ने अपने ऑफिशियल टि्वटर हैंडिल से एक भावुक कर देने वाला वीडियो शेयर किया है।

इस वीडियो में युवराज सिंह ड्रेसिंग रूम में बैठे हुए नजर आ रहे। उनके पीछे उनकी टीम इंडिया की नंबर 12 की जर्सी टंगी हुई है। युवराज सिंह खड़े होते हैं। अपनी जर्सी को आखिरी बार छूते हैं और ड्रेसिंग रूम से चले जाते हैं। युवराज की जर्सी ड्रेसिंग रूम में ही टंगी रह जाती है। युवराज सिंह का यह वीडियो काफी इमोशनल है। जिस पर फैन्स अलग-अलग कमेंट कर रहे हैं।

After 25yrs in cricket Ive decided to move on. Cricket has given me everythin I have.ThankU 4being a part of this journey.This game taught me how to fight,how to fall,to dust off,to get up again n move forward. It has been a lovely journey. See you on the other side #SteppingOut pic.twitter.com/x3wOhoXcLv