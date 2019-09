युवराज सिंह ने खोला राज, दादा ने दिनेश कार्तिक को मैदान पर कहा था पागल

19 साल की उम्र में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू करने वाले दिनेश कार्तिक ने अपना आखिरी मैच आईसीसी विश्व कप 2019 के सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड के खिलाफ खेला। वर्ल्ड कप के बाद से दिनेश कार्तिक टीम से बाहर चल रहे हैं। तब से वह टीम से बाहर चल रहे हैं। सोशल मीडिया पर 'ब्रेकफास्ट विद चैंपियन' नामक एक शो से उनकी एक वीडियो क्लिप वायरल हो रही है। इस वीडियो में वह सौरव गांगुली से मिली डांट के बारे में बता रहे हैं, लेकिन इस वीडियो पर कमेंट करते हुए युवराज सिंह ने बताया है कि सौरव गांगुली के दिनेश कार्तिक को लेकर क्या शब्द थे।

दिनेश कार्तिक ने इस शो में 2004 में चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान का एक किस्सा शेयर किया। किस्सा 19 सितंबर 2004 में बर्मिंघम में खेले गए भारत और पाकिस्तान मैच का है, जब ग्रुप सी के मैच में भारत और पाकिस्तान का आमना सामना हुआ।

सेमीफाइनल में दोनों टीमों के लिए इस मैच में जीत जरूरी थी। मैच के दौरान दिनेश कार्तिक सब्सिटीट्यूट खिलाड़ी के रूप में तेजी से मैदान पर भाग रहे थे और सौरव गांगुली से टकरा गए। इस पर गांगुली ने कहा, 'ऐसे खिलाड़ी कहां से पकड़ कर लाते हो, यह कौन है।' दिनेश कार्तिक ने एक शो के दौरान बताया। इस पर युवराज सिंह ने एक ट्वीट किया।

पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह ने कार्तिक का वीडियो देखने के बाद गांगुली के सही शब्द बताए। उन्होंने टि्वटर पर लिखा- दादा ने कहा था- कौन है रे ये पागल, कहां से पकड़कर लाते हैं ऐसे खिलाड़ी। भारत और पाकिस्तान के बीच इतने तनावपूर्ण मैच में सौरव गांगुली के यह शब्द थे। युवराज सिंह ने इस ट्वीट में दिनेश कार्तिक और रोहित शर्मा को भी टैग किया है।

🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣 dada exact words! Kaun hai re ye pagal ! kahan se pakad ke Latien hai 🤣🤣🤣🤣 in the middle of india vs pak tense game ! @DineshKarthik your hilarious @ImRo45