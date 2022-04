युवराज सिंह का खुलासा- सौरव गांगुली के कारण डेब्यू मैच से पहले सो नहीं पाया था

सिक्सर किंग के नाम से मशहूर युवराज सिंह अपनी डेब्यू पारी से पहले रात भर सो नहीं पाए थे। उन्होंने बताया कि कैसे मैच से एक रात पहले कप्तान सौरभ गांगुली ने उनके साथ एक मजाक किया था।

