Yuvraj Singh Retires: ICC-BCCI ने युवराज सिंह को इस अंदाज में दी बधाई

युवराज सिंह के सोमवार को यहां अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा करने के बाद अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) और भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) ने इस क्रिकेटर को उनके शानदार करियर के लिए बधाई दी। युवराज ने 2007 में पहले टी20 विश्व कप और 2011 में एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट विश्व कप में भारत की जीत में अहम भूमिका निभाई थी।

आईसीसी के मुख्य कार्यकारी मनु साहनी ने एक बयान में कहा, ''युवराज का अंतरराष्ट्रीय करियर शानदार रहा। वह उन खिलाड़ियों में शामिल था जो अहम लम्हों पर अपने खेल में सुधार कर सकता था और आईसीसी प्रतियोगिताओं में उसने लगातार अच्छा प्रदर्शन किया। वह मैदान के अंदर और बाहर दोनों जगह प्रेरणा देता रहा और दुनिया भर के लाखों प्रशंसकों को उसने खुशी दी।उन्होंने कहा, ''मुझे कोई संदेह नहीं कि युवराज क्रिकेट की दुनिया ही नहीं बल्कि इसके बाहर भी हीरो है।

रोहित शर्मा ने युवराज के संन्यास पर कहा- तुम इससे बेहतर के हकदार थे

From the #CWC11 win to not playing many Tests – having announced his retirement, Yuvraj Singh was frank about the highs and lows of his career.



