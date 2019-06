Yuvraj Singh Retirement: युवी के संन्यास के बाद सहवाग ने शेयर की ऐसी PHOTO, लिखी ये बात

Yuvraj Singh Retirement: युवराज सिंह ने सोमवार को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की जिसके साथ ही उनके उतार चढ़ाव वाले करियर का भी अंत हो गया। इसके बाद उनके क्रिकेट करियर में साथी खिलाड़ी रहे टीम इंडिया के पूर्व सलामी बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग ने ट्विटर पर एक तस्वीर साझा की है। इस तस्वीर में वीरेंद्र सहवाग युवराज सिंह के साथ दिख रहे हैं। ट्विटर पर फोटो शेयर करते हुए वीरेंद्र सहवाग ने लिखा है कि खिलाड़ी आएंगे और जाएंगे। लेकिन युवराज सिंह जैसा खिलाड़ी बहुत मुश्किल से मिलेगा। खिलाड़ी आएंगे और जाएंगे, लेकिन युवराज सिंह जैसे खिलाड़ी बहुत कम मिलेंगे। कई मुश्किल समय को झेला। बीमारी को हराया, गेंदबाजों को धोया और दिलों को जीता। अपनी लड़ाई और इच्छा शक्ति से कई लोगों को प्रेरित किया। आपको जीवन में शुभकामनाएं युवी।

Players will come and go,but players like @YUVSTRONG12 are very rare to find. Gone through many difficult times but thrashed disease,thrashed bowlers & won hearts. Inspired so many people with his fight & will-power. Wish you the best in life,Yuvi #YuvrajSingh. Best wishes always pic.twitter.com/sUNAoTyNa8