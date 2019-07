युवराज सिंह ने बताया, वर्ल्ड कप में कौन बन सकता है 'मैन ऑफ द सीरीज'

टीम इंडिया के पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह ने विश्व कप (ICC World Cup 2019) के संभावित 'मैन ऑफ द सीरीज' के रूप में रोहित शर्मा का नाम लिया है। इंग्लैंड के खिलाफ हार के बाद भारत ने बाउंस बैक किया और बांग्लादेश को 28 रनों से हराकर सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली। इस विश्व कप में रोहित अब तक 4 शतक लगा चुके हैं। बांग्लादेश के खिलाफ केएल राहुल ने भी उनका भरपूर साथ दिया है।

बांग्लादेश ने 315 रनों का पीछा करते हुए बढ़िया प्रदर्शन किया, लेकिन बुमराह और हार्दिक पांड्या की गेंदबाजी ने उनकी राह मुश्किल कर दी। और वे लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाए। 2011 के विश्व कप में 'मैन ऑफ द सीरीज' रहे युवराज ने रोहित शर्मा को इस वर्ल्ड कप में संभावित 'मैन ऑफ द सीरीज' के सबसे करीब बताया है।

उन्होंने टि्वटर पर लिखा- रोहित 'मैन ऑफ द सीरीज' की ट्रॉ़फी के करीब हैं। हिटमैन तुम शानदार हो। वैल प्लेड चैंपियन।

And @ImRo45 walks closer to the Icc mos trophy 🏆 👊🏽🕺🏼 #hitman you beauty 💯 no 4 ☝🏼☝🏼☝🏼☝🏼 well played champion !!!