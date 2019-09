जसप्रीत बुमराह की हैट्रिक से हैरान नहीं हैं युवराज सिंह, कही ये बड़ी बात

India vs West Indies 2nd Test at Sabina Park: भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह (Jasprit Bumrah) टेस्ट क्रिकेट में हैट्रिक लेने वाले तीसरे भारतीय और ओवरऑल दुनिया के 42वें गेंदबाज बन गए हैं। जसप्रीत बुमराह की इस शानदार परफॉर्मेंस पर क्रिकेट दिग्गजों ने उन्हें जमकर बधाई दी, लेकिन बुमराह की इस हैट्रिक से टीम इंडिया के पूर्व ऑलराउंडर खिलाड़ी युवराज की कोई हैरान नहीं है।

दरअसल, बुमराह ने वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्ट के दूसरे दिन नौंवें ओवर में डैरेन ब्रावो (4), शामराह ब्रुक्स (0) और रोस्टन चेज (0) को लगातार गेंदों पर आउट कर अपनी पहली टेस्ट हैट्रिक पूरी कर ली। इसके साथ ही वह टेस्ट में हैट्रिक बनाने वाले तीसरे भारतीय गेंदबाज बन गए। वह वेस्टइंडीज के खिलाफ हैट्रिक लेने वाले दुनिया के तीसरे गेंदबाज भी बन गए। बुमराह की इस उपलब्धि पर मुंबई इंडियंस के उनके टीममैट युवराज सिंह ने बधाई देते हुए एक ट्वीट किया।

विराट के ऋणी रहेंगे बुमराह, जैसे मैं रमेश का आभारी हूं: हरभजन सिंह

युवराज सिंह ने ट्वीट करते हुए लिखा- हैट्रिक के लिए मुबारक हो जसप्रीत बुमराह। आपके जैसा बॉलर यह डिजर्व करता है। हालांकि, मुझे इससे जरा भी हैरानी नहीं हुई, क्योंकि मैं जानता हूं कि आप दुनिया के नंबर 1 गेंदबाज हैं और आपने यह साबित करके दिखाया है।

Congratulations @Jaspritbumrah93 on your hatrick ‘ someone like you totally deserves it ! Rather I’m not surprised because your world no 1 and that’s how you show it 👊🏽👊🏽👊🏽 — yuvraj singh (@YUVSTRONG12) September 1, 2019

क्रिकेट दिग्गजों ने जसप्रीत बुमराह को उनकी इस कामयाबी पर जमकर बधाई दी।

Many congratulations to Hanuma Vihari on his first test century, the first of many. Has shown great determination everytime he has batted.

And to Jasprit Bumrah on a sensational hat-trick. pic.twitter.com/COWMjsTmjM — Virender Sehwag (@virendersehwag) September 1, 2019

The Carribean islands have seen so many fast bowling greats dish out their fury, and this performance from @Jaspritbumrah93 would have made each of those greats extremely happy. Wow just wow. #WIvIND — Ashwin Ravichandran (@ashwinravi99) September 1, 2019

Test hat-trick for Jasprit Bumrah , a very special bowler. India very lucky to have found him and what a champion he proves to be everytime.

Greatest find in the last 7-8 years. — Mohammad Kaif (@MohammadKaif) August 31, 2019

Sensational @Jaspritbumrah93 well done on your great spell.. welcome in the hattrick club 🏏🇮🇳🤗❤️ so so so proud of you. Keep it going brother pic.twitter.com/9iS4VZ1Rdc — Harbhajan Turbanator (@harbhajan_singh) September 1, 2019

Now a hat-trick! Bumrah is bowling at another level. Taking wickets for fun. — Harsha Bhogle (@bhogleharsha) August 31, 2019

Bumrah is playing his 12th Test. None ave been at home. He’s:



- Won India a Test at Wanderers

- Averaged 17 in Aus

- Helped win a Test in Nottingham

- Has a five-for in all four countries he’s played in

- Now has a hat-trick



There’s just no more exciting player in the game. — Andrew Fidel Fernando (@afidelf) August 31, 2019

Bumrah wouldn’t have had the hattrick if it wasn’t for the DRS. In fact, if Kohli thought of going with the bowler. Only the third Indian bowler to claim a hattrick in Tests...currently the best bowler in the world across all formats. Without doubt. #WIvIND — Aakash Chopra (@cricketaakash) September 1, 2019

Some fast bowlers are just tailor made to get hat tricks. Wasim Akram, Lasith Malinga for example. Bumrah is in that category too. 🙏#WIvIND — Sanjay Manjrekar (@sanjaymanjrekar) September 1, 2019

बता दें कि जसप्रीत बुमराह टेस्ट क्रिकेट में हैट्रिक लेने वाले भारत के तीसरे गेंदबाज हैं। बुमराह से पहले यह कारनामा ऑफ स्पिनर हरभजन सिंह और तेज गेंदबाज इरफान पठान कर चुके हैं। हरभजन ने वर्ष 2001 में कोलकाता टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ रिकी पोंटिंग, एडम गिलक्रिस्ट और शेन वार्न को आउट कर अपनी हैट्रिक पूरी की थी जबकि इरफान पठान ने चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान के खिलाफ 2006 में कराची में खेले गए टेस्ट सलमान बट्ट, यूनुस खान और मोहम्मद यूसुफ को आउट कर में हैट्रिक पूरी की थी।